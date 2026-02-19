Во Львов мчится настоящая весна: когда минусовая температура резко сменится теплом

Погода будет солнечной и без осадков

Во Львов идет настоящее весеннее тепло. Столбики термометров поползут вверх уже через несколько дней.

Об этом говорят прогнозы погоды. Так, например, синоптики сайта Meteofor считают, что с 25 по 28 марта в областном центре установится теплая погода — +2+9 градусов. Она также будет солнечной и почти без осадков.

Погода во Львове

Схожего мнения придерживаются и специалисты сервиса Meteo.ua. По их прогнозу с 25 февраля по 5 марта температура воздуха во Львове будет находиться на уровне +2+14 градусов. В некоторые из этих дней возможен небольшой дождь.

Погода во Львове

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.

Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.

