От лютых морозов к весеннему теплу: когда в Украине резко изменится погода

В ближажайшее время ожидаются погодные качели

В Украину идет долгожданное потепление. Однако переход к весенней погоде будет сопровождаться осадками и частыми изменениями атмосферных условий.

Что нужно знать:

Морозы сохранятся до 22 февраля, местами до -22 °C

До конца месяца будут снег, мокрый снег и дождь, возможны туман и гололедица

В последние дни марта может быть до +14 градусов в некоторых областях

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, потепление начнется уже с 23 февраля.

Еще 21 и 22 февраля ожидаются морозы — ночью температура опустится до -11…-16 °C. Местами в северных, северо-западных и северо-восточных областях возможно усиление морозов до -17…-22 °С.

С 23 февраля в Украине начнётся долгожданное потепление. Будет поступать тёплый воздух атлантического происхождения. Это приведёт к смене погодных условий: усилится ветер, будет колебаться атмосферное давление, ожидаются осадки.

Согласно прогнозам синоптика, в период 23–26 февраля по всей Украине ожидается влажная и неустойчивая погода. Возможны снег, мокрый снег и дождь. Местами ожидается туман и гололедица на дорогах, что может осложнить движение транспорта.

Температура воздуха ночью в эти дни будет колебаться в пределах -4…+3 °C, а днём преимущественно составит 0…+6 °C. В западных областях и в Одесской области к 26–28 февраля столбики термометров поднимутся до +8…+14 °C. Наиболее прохладная погода сохранится на севере Левобережья.

В начале марта по всей стране ожидается теплая погода. Но при этом, потепление приведёт к активному таянию снега, что может вызвать повышение уровня воды в реках и подтопление отдельных низинных территорий.

Погодная карта

