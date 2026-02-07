Люті морози до -22 градусів накриють Україну. Як довго триватиме екстремальний холод

Найхолодніше буде на півночі та сході країни

Уже найближчими днями Україну накриються сильні морози до -22 градусів. Люті "мінуси" триматимуться недовго.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозом синоптиків, найхолодніша погода очікується на півночі країни.

Так, у вівторок, 10 лютого, вночі стовпчик термометра на півночі покаже до -22 градусів, вдень — до -12 градусів. На заході буде трохи тепліше, адже тут очікується вночі до -17 градусів. Сильні морози також накриють центральні і східні області, де очікується до -21 градуса вночі та -12 градусів вдень. Навіть південь України не зможе радіти теплу, бо тут прогнозують до -12 градусів вночі та -1 градус вдень.

Погода в Україні 10 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Такі сильні морози триматимуться приблизно добу, адже вже у середу, 11 лютого, на більшості територій "мінуси" ослабнуть. Зокрема, на півночі вночі буде до -11 градусів, а в центрі країни — до -10 градусів. На півдні стовпчик термометра покаже до -8 градусів вночі та до +4 градусів вдень. Найтепліша погода очікується на заході, де вже вдень сонце пригріє до +5 градусів. Однак морози ще триматимуться на сході — до -18 градусів.

Погода в Україні 11 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сильні морози в лютому синоптики вже називають аномальним холодом, який востаннє фіксували ще 70 років назад.

