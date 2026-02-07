Кировоградщину накроет погодный контраст: когда область переживет резкое похолодание и стремительное потепление

Температура изменится на 23 градуса

Жителей Александрии в ближайшую неделю ожидают настоящие температурные контрасты. Синоптики прогнозируют резкие изменения погоды — существенные температурные колебания от "плюсов" до "минусов" и наоборот.

По прогнозам "Sinoptik", уже с понедельника город накроют ощутимые морозы до -15 градусов. Однако в пятницу, 13 февраля, днем будет 8 градусов. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Александрию сначала заморозит, а затем накроет резкое потепление.

В субботу, 7 февраля, температура будет колебаться от -4 °C ночью до +1 °C днем, сопровождаясь облачной погодой и возможными осадками. В воскресенье, 8 февраля, похолодание усилится — ночная температура опустится до -7 °C, а днем — до -2 °C. В эти дни должен идти мелкий снег.

Погода в Александрии до 15 февраля 2026. Фото: Sinoptik

Самый ощутимый мороз ожидается в начале недели. В понедельник, 9 февраля, температура резко снизится — синоптики прогнозируют до -12 °C ночью и около -9 °C днем. Однако настоящий пик холодов придется на вторник, 10 февраля, когда ночная температура может опуститься до -15 °C. Днем столбики термометров поднимутся до -5 °C. Такое резкое похолодание может сопровождаться гололедом.

Впрочем, морозы продлятся недолго. Уже со среды, 11 февраля, начнется постепенное потепление. Ночная температура составит около -10 °C, а днем воздух прогреется до -2 °C. В четверг, 12 февраля, синоптики прогнозируют настоящий температурный скачок — от 0 °C ночью до +6 °C днем. Ожидается облачная погода без существенных осадков.

В конце недели потепление еще больше усилится. 13-14 февраля температура поднимется до +8…7 °C днем, а ночная будет держаться на уровне около +3…2 °C. Такое изменение погодных условий может повлечь за собой таяние снега и образование значительного количества талой воды.

Но с воскресенья, 15 февраля, температура начнет опускаться и снова, вероятно, предполагается похолодание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в Украине эта зима показалась аномальной на метели и мороз. Об этом в эксклюзивном интервью объяснил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.