Метели, -25 мороза и другие выходки природы: интервью с синоптиком о "сюрпризах" нынешней зимы

Главный синоптик Черкасской области раскрыл тайну погодной аномалии

Зима 2026 стала сюпризом для украинцев. После шести лет мягких зим, когда снег таял чуть ли не на следующий день после выпадения, а морозы случались разве что ночью, страну накрыли вьюги и морозы. Десять суток непрерывных морозов, снежный покров до 21 сантиметра, почва промерзла на полметра в отдельных регионах, а лед на водоемах достиг 38 сантиметров толщины. Многие начали говорить об ошибках синоптиков, ведь в основном прогнозировали мягкую зиму с непродолжительными периодами похолодания.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, действительно ли зима оказалась столь неожиданной и аномальной, как кажется на первый взгляд.

Когда мороз держится днями: действительно ли зима-2026 удивила

Виталий Постригань

— Почему зима 2026 оказалась противоположной прогнозам?

— Зима 2026 в Черкасской области не является классической, особенно на фоне теплых и коротких зим прошлых лет. В январе в Черкасской области зафиксирован наиболее длительный за последние 30 лет период морозов — 10 суток; сильные морозы фиксировались в течение суток, а не только ночью.

Аномально холодный январь и начало февраля почти "стерли" все старания теплой аномалии декабря 2025 года.

По подсчетам, средняя температура сезона на 1° ниже нормы, но выводы делать рано, ведь впереди февраль.

В результате температурной аномалии: высота снежного покрова 7-21 см, промерзание почвы 30-35 см, а в Смеле и Чигирине полметра, что наблюдается крайне редко за последние 30 лет наблюдений. Толщина льда на водных объектах Черкасщины 25-38 см. Даже замерзло Азовское море в районе поселка Кирилловка, что фиксируется не часто. А в Ужгороде сегодня +9. Такие температурные контрасты.

— Это просчет синоптиков или капризы природы?

- А в чем, собственно, просчеты? На общую циркуляцию атмосферы влияет множество факторов. Прогностические модели обычно строят долгосрочные прогнозы на основе средних климатических норм, учитывая тёплые тренды предыдущих лет и месяцев. Последние пять лет зимы были преимущественно тёплыми, без стойкого снежного покрова.

Но не стоит забывать: зима – самый сложный сезон в погодном плане. Ей присущи частые арктические вторжения и поступление тепла из южных широт.

Почему прогнозы на месяц – это консультация, а не точная инструкция

— Связана ли эта зима с глобальными климатическими изменениями?

- Атмосфера находится в постоянном движении. Самые точные и подробные прогнозы возможны только на срок от одного до пяти дней. Все, что идет дальше, носит консультативный характер и постоянно уточняется.

Прогноз на сезон дает только средние данные за месяц. В нем нет подробной информации о значительных перепадах температур, волнах тепла или холода. Это важно понимать.

Зима в Киеве. Фото — Getty Images

— Повлияли ли на эту зиму явления вроде Эль-Ниньо или Ла-Нинья?

— Эти процессы исследуются климатологами, и дать окончательный ответ можно будет только после завершения зимнего сезона. Зима еще продолжается, так что волны холода могут повторяться.

По данным научных исследований, Эль-Ниньо и Ла-Нинья способны изменять конфигурацию планетарной циркуляции атмосферы, что влияет на характер и частоту погодных аномалий в разных регионах мира.

Почему нынешняя зима только кажется ужасной

— Это один случай, или новая климатическая тенденция?

— Зимы последних 30-40 лет подтверждают, что глобальное потепление продолжается, его проявления неодинаковы в разных регионах.

В последние 30 лет зима в Черкасской области стала более теплой и малоснежной. Зимы стали теплее на 1,4°, суше на 8% и короче по сравнению с серединой и даже концом прошлого века.

При этом не исключены случаи холодных и снежных зим. Например, за последние 30 лет 3 зимы были холодными. Особенно, в 2011-2012 годах, когда фиксировались морозы до 31-33° мороза. Тогда среднесуточные температуры составляли 23-25°, что ниже нормы на 20°.

В этом году среднесуточная температура отставала от нормы всего 10-11°, поэтому нет ничего удивительного и нового в нынешней стуже. Конечно, воспринимается это более ощутимо на фоне зим предыдущих нескольких лет.

Масштаб сибирского антициклона, поступивший в Украину 16 января 2026 года

Почему Закарпатье почти не заметило морозов, а Донбасс мерз под минус 30

— Почему именно Украина очутилась в эпицентре морозов и снегопадов?

— Украина, в том числе и Черкасщина, расположены в умеренных широтах на грани стыка теплой Атлантики и холодным материком на востоке. Контрасты температур, практически каждую зиму, создают периоды снегопадов и сильных морозов.

Сильные снегопады, как правило, связаны с выходами хорошо насыщенных влагой южных циклонов. После их прохождения начинается вторжение арктического холода.

При блокировке западного переноса воздушных масс, очагом холода на востоке, морозные периоды могут держаться около 10 дней.

— Какие регионы больше всего пострадали и почему?

- Влияние аномальных морозов больше переживали Сумщина, Харьковщина, Донбасс. Западные области меньше, а Закарпатье – меньше. Это объясняется тем, что Карпаты выполняют роль мощного горного барьера, блокирующего поступление приземных арктических воздушных масс.

В большинство регионов Украины холод проникает почти беспрепятственно, в то время как запад страны чаще остается под влиянием более теплого атлантического воздуха.

