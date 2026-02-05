Транспортный коллапс в Киеве: почему власть не справилась со снегом

Погода не главная причина

Сегодня, 5 февраля, Киев накрыл снегопад, из-за чего образовались пробки и перебои в работе общественного транспорта. А тротуары из-за гололеда стали еще более скользкими и опасными для пешеходов. Киевляне жалуются на сложности передвижения по городу, в то время как власти отчитываются, что техника и люди работают на полную мощность. Однако эксперты отмечают – текущая ситуация стала сочетанием нескольких факторов, и погода только усиливала негативный эффект.

"Телеграф" собрал, что известно о количестве осадков, усилиях коммунальщиков и узнал мнение специалистов.

Киев в пробках: техники много, но снег и гололед все равно побеждают

С ночи 5 февраля Киев засыпает снегом, а также наблюдается гололед и ощутимый мороз – 4-6 градусов ниже нуля. Дополнительно влияет на чувство комфорта на открытом воздухе юго-восточный ветер, скоростью 7-12 м/с. О таких показателях сообщалось в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 5 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Киевляне и жители области якобы из-за характерных для зимнего периода погодных условий столкнулись с осложнениями движения транспорта. Пробки образовались на основных подъездах к Киеву и на улицах столицы, кроме того возникали проблемы с преодолением подъемов для габаритных автомобилей из-за скользкого дорожного покрытия. Например, о коллапсе на Броварской трассе сообщала на своей странице в Facebook депутат ВР Ирина Геращенко. Также медиа отмечали, что пробки образовались на Житомирской и Варшавской трассах и называли напряженной ситуацию и на въезде в столицу со стороны Одесской трассы.

Пробка из-за снегопада на трассе в Киеве. Фото: местные каналы

У городских властей реакция на проблемы на дорогах и критику киевлян была традиционной – отчет о количественных показателях задействованных ресурсов. По данным КГГА, расчисткой дорог и обработкой противогололедными средствами с ночи занималось 258 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 61 бригада (408 работников) вручную чистили остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам. В более поздних сообщениях добавилось еще 37 машин (общая цифра вышла 295) и 10 бригад по ручной уборке (в общей сложности стало 71 и 430 коммунальщиков).

Расчистка снега в Киеве 5 февраля. Фото: местные каналы

Справедливости ради отметим – это значительно больше, чем в предыдущие снежные дни. Например, 31 января этого года работало на столичных улицах только 128 единиц техники, а 28 декабря 2025 – 182. Меньше было и количество бригад по ручной уборке.

Но жителей столицы не столько интересуют усилия как результат, а с ним сегодня возникли проблемы. Да и на это у чиновников нашлось объяснение. В сообщении о выполнении работ по расчистке дорог столицы есть одно примечание, которым чиновники якобы сняли с себя ответственность. А именно в КГГА отметили: "Гололед, вызванный осадками и колебаниями температуры, даже при непрерывной работе коммунальных служб может возникать повторно в течение дня. Коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно".

Прокомментировал ситуацию и лично городской голова Виталий Кличко, увязавший проблемы с расчисткой дорог с большим автомобильным трафиком на фоне снегопада. А также показательно поручил коммунальщикам усилить работы и призвал киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте и не парковать его в неразрешенных местах.

Специалисты объясняют: коллапс на дорогах не только из-за погоды

Эксперты в разговоре с "Телеграфом" отмечают, что на транспортную ситуацию сегодня повлияло несколько факторов. В частности, в ОО "Пассажиры Киева" отметили: 5 февраля часть улиц в Киеве перекрывалась из-за визита иностранных делегаций. В сочетании с погодными условиями это могло дать такой сложный результат или усугубить негативный эффект от непогоды.

Склоняется к мнению, что транспортный коллапс обусловлен сочетанием нескольких факторов, а именно общей перегруженностью дорог, конструктивными ограничениями транспортной системы и сложными погодными условиями – и транспортный планировщик Дмитрий Беспалов.

– Погода – это фактор, который, безусловно, усиливает пробки. Но в Киеве даже без снегопадов трафик довольно усложнен. По крайней мере, потому что сейчас создается впечатление, что некоторые киевляне прислушались к предложению мэра и уехали из города. Но выводы можно будет делать по окончании отопительного сезона. В общем пробки – это дефицит, дисбаланс между спросом и предложением, потому что многие хотят перемещаться по дорогам на автомобилях и, собственно, им всем не хватает места. Для того чтобы с этим бороться, нужно развивать общественный транспорт. Но сейчас Киев из-за отсутствия электричества теряет его часть, а именно наземного, – отметил Беспалов.

Собеседник подчеркнул, что проблему с расчисткой дорог теоретически могло решить увеличение ресурсов и дополнительная техника. Но с одной стороны – удерживать ее ради использования всего несколько недель в год – дорого, а из-за дефицита кадров, вызванного войной, может возникнуть и проблема с водителями для снегоуборочных машин, тракторов и т.д.

- На мой взгляд, подобно тому, как у нас объявили чрезвычайное положение в энергетике, можно применять этот подход к транспортной системе. И соответственно менеджмент в городе проводить с учетом этого, – отметил Беспалов.

На вопрос, что могли, но не сделали власти, эксперт отметил: поскольку проблема в транспортной сфере оказывает накопительный эффект и усугубляется войной, не сработают решения мирного времени. Учитывая это, стоит сосредоточиться не на критике власти, а на собственном вкладе.

- Критиковать пока нет смысла. Кажется, в той ситуации, как я бы назвал "идеального шторма", самая эффективная власть бы не сработала. Даже если бы мы киевских клерков и менеджеров заменили нью-йоркскими, они бы не справились. На мой взгляд, единственное, что нам сейчас нужно, сплотиться и каждому делать что-нибудь в пределах сил и компетенции. Я, например, куплю пачку соли и буду посыпать там, где мне скользко будет передвигаться. Но после окончания зимы нужно проанализировать работу власти, коммунальщиков и сделать выводы, чтобы лучше подготовиться к следующему раунду. Я не думаю, что это последняя зима с такими вызовами, – резюмировал Беспалов.