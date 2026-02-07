Не смог бы, даже если бы хотел: что мешает Путину остановить войну против Украины
Прекратить боевые действия в Украине можно путем договоренностей с Китаем
Война против Украины привела к полной зависимости РФ от Китая. Речь может идти даже о, в некотором смысле, потере Россией суверенитета.
Об этом глава правления Республиканского фонда Украины, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, политический аналитик Петр Кульпа рассказал в подкасте Натальи Мосейчук. По его убеждению, главным бенефециаром руссийско-украинской войны является КНР.
Что нужно знать:
- Китай получает сверхдоходы от войны РФ против Украины
- Россия находится в полной зависимости от КНР
- Даже при желании Москва не сможет приостановить войну, без согласия Китая
"Переговоры о прекращении войны не ведутся с Россией. Переговоры идут с Китаем. Я считаю, что Россия потеряла суверенитет в ходе этой войны. Ее зависимость от Китая абсолютна", — отметил Кульпа.
По его словам, более 50% всего импорта России идет из КНР. Китай же, в свою очередь, закупает у РФ лишь 3% от полного объема своего импорта.
"Это нужно рассматривать так, что в геополитическом плане, эта война играет на руку Китаю. И даже если бы Путин хотел приостановить войну, он не смог бы этого сделать без разрешения Китая", — пояснил Кульпа.
Каким должен быть мир для Украины
В интервью "Телеграфу" Петр Кульпа рассказал о своем видении того, каким должно быть завершение войны для Украины. По его словам, необходимо, чтобы Россия остановила свою агрессию без каких-либо условий, требований и легализации украденных у Украины территорий.
"Разговора о мире вообще нет. Мир возможен только при условии возвращения конституционных территорий Украины. Потому что не будет правительства в Киеве, которое согласится сдать России эти территории", – сказал Кульпа.
