Такого не было 70 лет: на Украину идут аномальные морозы

Выходные со снегом, рабочая неделя – с сильными морозами: синоптики предупреждают об опасности

Украинцев предупреждают о резком ухудшении погодных условий. В начале следующей недели вернутся морозы.

Дежурный синоптик Волынского гидрометцентра Светлана Гончаренко рассказала, когда стоит готовиться к сильным морозам и гололедице. По ее словам, в ближайшие дни, 6-8 февраля, Волынь будет находиться на периферии циклона. Атмосферные фронты один за другим будут переходить через территорию области.

В пятницу, 6 февраля, осадки будут идти преимущественно в виде мокрого снега и снега, кое-где с дождем. 8 февраля перейдут в небольшой снег.

7-8 февраля местами ожидается налипание мокрого снега и слабый гололед. Температура ночью будет колебаться от трех градусов мороза до двух тепла, днем от нуля до пяти градусов мороза.

С 9 февраля начнется постепенное понижение температуры. Область попадет под влияние антициклона, центр которого сейчас расположен над Россией и постепенно смещается к югу.

"9-10 февраля температура опустится до 16-21 градуса ниже нуля ночью. Днем также будет холодно: в понедельник, 9 февраля, ожидается от 6 до 11 градусов мороза, а во вторник, 10 февраля — от 4 до 9 градусов ниже нуля", — говорит Светлана Гончаренко.

На Украину суют морозы

На дорогах будет держаться гололедица, преобладать северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Существенных осадков в эти дни не ожидается.

"9-10 февраля, то есть в понедельник и вторник, на дорогах сохранится гололедица, так что будьте осторожны, будет скользко", – предупредила Светлана Гончаренко.

По историческим данным, самые сильные морозы 9-10 февраля на Волыни зафиксировали в 1956 году – до 23-26 градусов ниже нуля.

