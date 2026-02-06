Как не скользить на льду: в сети показали неожиданный лайфхак (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эффекта может хватить на пару часов
В социальных сетях поделились довольно необычным лайфхаком для обуви во время гололеда. Вместо специальных накладок предлагается использовать… обычный лак для волос.
Что нужно знать:
- Лак для волос может временно увеличить сцепление подошвы со льдом
- Эффект кратковременный — обычно спустя несколько часов процедуру нужно повторить
- На сильном гололеде следует передвигаться крайне осторожно, даже при использовании средств против скольжения
Соответствующее видео было опубликовано на странице remeniyk86 в социальной сети TikTok. Автор называет способ с лаком для волос действенным во время гололеда.
Автор показывает простой алгоритм: перед выходом на улицу перевернуть обувь подошвой вверх, равномерно распылить слой лака для волос и дать ему высохнуть в течение нескольких минут.
Образующаяся тонкая пленка делает поверхность подошвы более "липкой", и это помогает увереннее держаться на льду. Эффект может длиться до нескольких часов, но средство можно носить с собой и при необходимости повторять процедуру.
Однако следует помнить, что хотя этот способ действительно может временно увеличить сцепление, но он не является полноценной защитой от падений на льду.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о простых лайфхаках с картошкой и пластырем, чтобы сделать обувь менее скользкой. Эти способы помогут создать антискользящий эффект на подошве зимней обуви.