Как не скользить на льду: в сети показали неожиданный лайфхак (видео)

Эффекта может хватить на пару часов

В социальных сетях поделились довольно необычным лайфхаком для обуви во время гололеда. Вместо специальных накладок предлагается использовать… обычный лак для волос.

Что нужно знать:

Лак для волос может временно увеличить сцепление подошвы со льдом

Эффект кратковременный — обычно спустя несколько часов процедуру нужно повторить

На сильном гололеде следует передвигаться крайне осторожно, даже при использовании средств против скольжения

Соответствующее видео было опубликовано на странице remeniyk86 в социальной сети TikTok. Автор называет способ с лаком для волос действенным во время гололеда.

Автор показывает простой алгоритм: перед выходом на улицу перевернуть обувь подошвой вверх, равномерно распылить слой лака для волос и дать ему высохнуть в течение нескольких минут.

Образующаяся тонкая пленка делает поверхность подошвы более "липкой", и это помогает увереннее держаться на льду. Эффект может длиться до нескольких часов, но средство можно носить с собой и при необходимости повторять процедуру.

Однако следует помнить, что хотя этот способ действительно может временно увеличить сцепление, но он не является полноценной защитой от падений на льду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о простых лайфхаках с картошкой и пластырем, чтобы сделать обувь менее скользкой. Эти способы помогут создать антискользящий эффект на подошве зимней обуви.