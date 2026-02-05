Белые разводы на уггах? Этот простой трюк спасёт обувь зимой

Один ингредиент помогает вернуть материалу свежий вид

Многие владельцы угг сталкиваются с проблемой белых солевых разводов на обуви, которые появляются после прогулок по снегу. В сети показали простой способ, как избавиться от таких следов с помощью всего одного продукта.

Что нужно знать:

При таянии снег превращается в солевой раствор, который впитывается в замшу или нубук

Убрать пятна можно с помощью простой смеси

После обработки обувь нужно сушить при комнатной температуре

Белые следы на уггах после снега появляются в основном из-за солей и реагентов, которыми посыпают дороги зимой. Снег остается на обуви и когда он тает, раствор с солью впитывается в материал. Особенно это касается нубука или замши. После высыхания вода испаряется, а соль остаётся на поверхности в виде белых пятен.

Белые разводы на обуви. Скриншот: видео из TikTok

Автор рассказала, что использует для удаления разводов обыкновенный столовый уксус и смешивает его с водой. Далее необходимо ккуратно нанести смесь на загрязнённые участки ватным диском.

Ватный дикс в растворе уксуса и воды. Скриншот: видео из TikTok

После обработки обувь рекомендуется оставить сушиться при комнатной температуре, избегая батарей и прямого тепла.

Как выглядят угги после очистки. Скриншот: видео из TikTok

По словам автора ролика, после высыхания на обуви не осталось белых разводов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о простых лайфхаках, как сделать подошву на обуви менее скользкой с помощью подручных материалов.