Пальчики больше не будут мерзнуть: три недорогих способа утеплить зимнюю обувь

"Танцевать" от холода на остановке не придется

Зима в этом году в Украине выдалась сложной. Выдержку украинцев испытывают не только регулярные российские обстрелы, но и погода, которая сейчас особенно холодная, снежная и морозная. Если зимняя обувь не справляется и ноги в ней мерзнут, есть способы, как это исправить.

"Телеграф" рассказывает про лайфхаки, как сделать обувь более теплой, чтобы в мороз чувствовать себя комфортно.

Как утеплить зимнюю обувь?

Есть несколько простых способа, как сделать зимнюю обувь более теплой и уютной, чтобы пальцы не мерзли во время прогулок в сильный мороз, пишет The Survival University. Для этого понадобятся простые подручные материалы, которые скорее всего уже есть у вас дома.

Эффект термоса

Один из самых эффективных способов утеплить обувь — это создать барьер, который не будет пропускать холод от подошвы и вернет тепло стопе. Для этого вам понадобится фольгированный изолон — это обычная строительная термоизоляция, которую часто крепят за батареями. Вырежьте из этого изолона стельки и положите их под основную стельку фольгой вверх. Если нет изолона, можно использовать обычную пищевую фольгу — сложите ее в 3-4 слоя и проложить её между подошвой и родной стелькой.

Войлок или старое пальто

Если видите, что родная стелька обуви стопталась или она слишком тонкая, можно сделать дополнительную. Вырезать ее можно из куска войлока или старого пальто. Подойдет также старый шерстяной свитер или ненужный валенок. С такой дополнительной стелькой ноги точно мерзнуть не будут.

Два носка и горчица

Чтобы ноги не мерзли в сильные морозы, надевайте по два, а то и три носка. Главное в этом, чтобы ноге не было слишком узко внутри ботинка или сапога. Чем больше воздуха между ногой и внешней средой, тем лучше, и тем теплее вам будет. Существует также старый экстремальный метод с горчицей, чтобы не мерзли ноги. Для этого нужно насыпать немного сухой горчицы в носки. Она обладает согревающим эффектом, слегка раздражая рецепторы и улучшая приток крови.

