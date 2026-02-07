Є у кожного на кухні. Як за кілька хвилин зробити так, щоб взуття не ковзало

Цей спосіб без зайвих витрат підійде будь-кому

Українці продовжують у мережі ділитись дієвими та простими лайфхаками для взуття, аби не падати під час ожеледиці. Цього разу жінка розповіла, як можуть врятувати звичайні металеві губки з кухні.

Відповідне відео користувачка опублікувала в Instagram. За її словами, цей спосіб модернізації взуття допоможе не падати на будь-якому льоду.

Єдина річ, яка знадобиться, це дві пари металевих м'яких мочалок для миття посуду. Виявляється, вони досить легко розгортаються та перетворюються на такі собі бахіли. Таку конструкцію легко можна натягнути на взуття та захистити його від ковзання. На ролику жінка показала результат цього лайфхаку і взуття дійсно не ковзає.

Зауважимо, що для цього способу краще обирати саме м'які металеві мочалки, адже вони не так сильно шкодитимуть взуттю. У коментарях під відео користувачі були здивовані тим, що такий простий лайфхак з кухонним приладдям може допомогти під час ожеледиці. Люди писали:

Як то до такого додумались?! Геніально.

Працює супер! Гарний лайфхак! Від мене рекомендація!

Блін! А я вже й не знала чим рятуватися! Постійно падаю. Дякую вам.

Ну як тимчасове рішення — це топ.

Нагадаємо, що для того, аби взуття не ковзало під час ожеледиці підошву можна попшикати будь-яким лаком для волосся.

Раніше "Телеграф" розповідав, як утеплити взуття вдома без додаткових витрат за кілька хвилин.