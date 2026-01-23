Потепление откладывается? Антициклон не пускает тепло в столицу и продолжает морозить киевлян

Восточный ветер усилит ощущение холода в столице

Киев продолжает жить в режиме настоящей зимы с морозом и снегом. Зависавший над столицей антициклон уверенно держит позиции и не дает потеплеть.

Ветер усиливает чувство холода, а на дорогах водителям нужно быть осторожными из-за гололедицы. Об этом предупреждают синоптики.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 23 января облачно с небольшим снегом. Ветер восточного направления скоростью 5-10 метров в секунду придаст дискомфорт.

Синоптикиня Наталья Диденко говорит, что антициклон никак не хочет уступить место более мягким воздушным массам из Атлантики и Средиземноморья. Температура в столице будет днем от 5 до 7 градусов мороза. Ночью будет еще холоднее – столбик термометра опустится до 7-9 градусов ниже нуля.

Антициклон по прогнозам метеорологов продержится над регионом еще несколько дней. Однако уже с понедельника, 26 января, в Киев должно прийти потепление.

Вернется типичная европейская зима — влажная, ветреная, но более теплая, прогнозирует Диденко.

Прогноз погоды в Киеве на ближайшую неделю, meteo.ua

В Киевской области, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4-7° мороза.

Пока что столица остается в объятиях мороза. Киевлянам понадобятся теплые вещи, осторожность на дорогах и немного терпения до прихода атлантического тепла.

