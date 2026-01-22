Потепление омрачит снег и ледяной дождь? Как изменится погода в Харькове в ближайшие дни

Харьковчан скоро порадует потепление

До конца недели по всей Украине улучшатся погодные условия. Морозы спадут и в Харькове, однако потепление может омрачить ледяной дождь и мокрый снег.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 23 января, в городе будет облачная погода с небольшим снегом. Ночью морозы ожидаются в диапазоне -11…-13 градусов, а днем температура воздуха составит -8…-6 градусов.

Погода в Харькове на 23 января

В субботу и воскресенье, 24-25 января, существенных изменений в погоде не будет. Ночью и днем в Харькове будет небольшой снег.

Погода в Харькове на 25 января

С понедельника, 26 января, морозы ослабнут. Ночью столбики термометра покажут -8…-10 градусов, а днем температура воздуха составит -4…-2 градуса. Осадки в виде снега будут продолжаться на протяжении дня.

Погода в Харькове на 26 января

Во вторник, 27 января, в Харькове днем потеплеет до 0…-2 градусов, а ночью температура составит -2…-4 градуса.

Погода в Харькове на 27 января

Согласно данным Ventusky, самыми снежными днями в Харькове будут суббота, 24 января, а также понедельник, 26 января. Осадки будут продолжаться и в начале февраля.

Снег в Харькове, прогноз

На сайте Weather похожий прогноз. Потепление в Харьков придет со вторника, 26 января, когда мороз спадет до -1 градуса, но в этот день в городе прогнозируют ледяной дождь. Со среды, 28 января, температура днем поднимется до +2 градусов, будет преобладать облачная погода.

Когда в Харькове потеплеет, прогноз

Кроме того, 29 и 31 января синоптики прогнозируют ливневые дожди, которые перейдут в снежно-ледяную изморось.

