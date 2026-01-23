Сильные морозы возвращаются: когда харьковчанам снова готовиться к -22 градусам

Февраль еще покажет свой зимний характер

В Харькове почти весь январь прошел с сильными морозами. В последнюю неделю месяца прогнозируется ощутимое потепление, однако оно ненадолго. Первая половина февраля подготовила горожанам "подарок" в виде -22 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды написал "Телеграф". Данные взяли из синоптического ресурса "Погода 33".

Когда февральский холод ударит сильнее всего в Харькове

В течение 2-5 февраля в городе ожидается сильная облачность, но без осадков. Ночью воздух охладится до -2…0 градусов, а днем 0…+1 градусов. Но уже 6 января в город ворвутся ощутимо более низкие морозы — -9 градусов ночью и -7 — днем.

Период наиболее интенсивных холодов прогнозируется с 7 по 15 февраля. В это время ночные температуры в Харькове могут опускаться до -22…-8 °C, а днем показатели будут держаться около -14…-5 градусов. Осадки ожидаются только 15 февраля, преимущественно в виде снега.

В то же время, отметим, что с 12 по 14 февраля в городе будет небольшой спад морозов, но ненадолго.

Погода в Харькове для 15 февраля. Фото: Погода 33

