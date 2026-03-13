Укр

"Как с креста сняли": Дан Балан удивил новой внешностью

Галина Струс
Дан Балан прославился в Украине как тренер шоу "Голос" Новость обновлена 13 марта 2026, 12:28
Дан Балан прославился в Украине как тренер шоу "Голос". Фото Getty Images

Артист появился на сцене в новом имидже и взбудоражил зрителей

Дан Балан — известный молдавский артист, который в 2019 году был тренером украинского шоу "Голос країни" и которому в то время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль. Во время войны он поддержал Украину, но на несколько лет пропал из медиапространства.

Дан Балан и Тина Кароль
Дан Балан и Тина Кароль на "Голосе". Фото: скриншот из видео

Теперь Дан Балан снова появился на сцене, однако взбудоражил своим видом. Пользовательница aishe_ridvanovna опубликовала в Threads видео с концерта исполнителя в Молдове и вызвала волну обсуждений в комментариях.

Дан Балан фото
Дан Балан на украинском "Голосе". Фото: скриншот из видео

Пользователи заметили, что Дан Балан сильно изменился внешне и сменил имидж. Он заметно похудел, отпустил волосы и теперь носит очки. Поклонники предположили, что артист употреблял известные препараты для похудения или же сидит на запрещенных веществах.

Вот что писали люди в комментариях:

  • Что с людьми наркота делает. Дикий ужас.
  • Оземпик? Наркота? Болезнь? Что происходит?
  • Болеет парень.
  • Я его не узнала сначала.
  • Мне кажется, что он просто стал веганом, сыроедом или фруктоедом.
  • Главное в моменте судорожные жесты кидать, добавить загадочности, что бы это не значило.
  • Жизнь помотала чувака.
  • Так жалко смотреть на него такого. Был такой суперский, сейчас нездоров, и это скорее всего от запрещенки.
  • Как с креста сняли.
  • А что с ним? Какой то он худой.
  • Он же красавчиком был. Что с ним стало?
  • Капец! Что это с ним?
Дан Балан фото
Комментарии под видео с Даном Баланом

