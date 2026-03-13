"Как с креста сняли": Дан Балан удивил новой внешностью
Артист появился на сцене в новом имидже и взбудоражил зрителей
Дан Балан — известный молдавский артист, который в 2019 году был тренером украинского шоу "Голос країни" и которому в то время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль. Во время войны он поддержал Украину, но на несколько лет пропал из медиапространства.
Теперь Дан Балан снова появился на сцене, однако взбудоражил своим видом. Пользовательница aishe_ridvanovna опубликовала в Threads видео с концерта исполнителя в Молдове и вызвала волну обсуждений в комментариях.
Пользователи заметили, что Дан Балан сильно изменился внешне и сменил имидж. Он заметно похудел, отпустил волосы и теперь носит очки. Поклонники предположили, что артист употреблял известные препараты для похудения или же сидит на запрещенных веществах.
Вот что писали люди в комментариях:
- Что с людьми наркота делает. Дикий ужас.
- Оземпик? Наркота? Болезнь? Что происходит?
- Болеет парень.
- Я его не узнала сначала.
- Мне кажется, что он просто стал веганом, сыроедом или фруктоедом.
- Главное в моменте судорожные жесты кидать, добавить загадочности, что бы это не значило.
- Жизнь помотала чувака.
- Так жалко смотреть на него такого. Был такой суперский, сейчас нездоров, и это скорее всего от запрещенки.
- Как с креста сняли.
- А что с ним? Какой то он худой.
- Он же красавчиком был. Что с ним стало?
- Капец! Что это с ним?
