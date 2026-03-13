"Как с креста сняли": Дан Балан удивил новой внешностью

Артист появился на сцене в новом имидже и взбудоражил зрителей

Дан Балан — известный молдавский артист, который в 2019 году был тренером украинского шоу "Голос країни" и которому в то время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль. Во время войны он поддержал Украину, но на несколько лет пропал из медиапространства.

Дан Балан и Тина Кароль на "Голосе". Фото: скриншот из видео

Теперь Дан Балан снова появился на сцене, однако взбудоражил своим видом. Пользовательница aishe_ridvanovna опубликовала в Threads видео с концерта исполнителя в Молдове и вызвала волну обсуждений в комментариях.

Дан Балан на украинском "Голосе". Фото: скриншот из видео

Пользователи заметили, что Дан Балан сильно изменился внешне и сменил имидж. Он заметно похудел, отпустил волосы и теперь носит очки. Поклонники предположили, что артист употреблял известные препараты для похудения или же сидит на запрещенных веществах.

Вот что писали люди в комментариях:

Что с людьми наркота делает. Дикий ужас.

Оземпик? Наркота? Болезнь? Что происходит?

Болеет парень.

Я его не узнала сначала.

Мне кажется, что он просто стал веганом, сыроедом или фруктоедом.

Главное в моменте судорожные жесты кидать, добавить загадочности, что бы это не значило.

Жизнь помотала чувака.

Так жалко смотреть на него такого. Был такой суперский, сейчас нездоров, и это скорее всего от запрещенки.

Как с креста сняли.

А что с ним? Какой то он худой.

Он же красавчиком был. Что с ним стало?

Капец! Что это с ним?

