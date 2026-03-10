До 40% скидки: в "АТБ" можно сэкономить до 220 грн на мясных продуктах

В списке есть четыре продукта

В сети супермаркетов "АТБ" покупателей радуют выгодные акционные предложения на мясные продукты и колбасные изделия. Скидки продержатся недолго, поэтому стоит поторопиться.

Акция распространяется на несколько видов колбас, колбасок для гриля и куриного мяса. Список продуктов написал "Телеграф".

Продукты со скидками

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Салями Болгарская с/к — 326,89 грн/кг (скидка — 40% , старая цена 547,99 грн).

(скидка — , старая цена 547,99 грн). Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Балыковая н/к, 0,5 кг — 98,90 грн/шт (скидка — 40% , старая цена 165,40 грн).

(скидка — , старая цена 165,40 грн). Колбаски для гриля "#ЦЕМЯСО" Мюнхенские свиные, 0,6 кг — 109,89 грн/шт (скидка — 20% , старая цена 137,70 грн).

(скидка — , старая цена 137,70 грн). Филе бедра куриное "Супер Филе", охлажденное — 214,89 грн/кг (скидка — 19%, старая цена 265,99 грн).

Местами экономия на продуктах составит более 220 гривен.

На что действуют скидки в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Заметим, что скидка продлится до конца 10 марта, поэтому не стоит откладывать покупку новых веников.

