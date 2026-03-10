До 40% скидки: в "АТБ" можно сэкономить до 220 грн на мясных продуктах
В списке есть четыре продукта
В сети супермаркетов "АТБ" покупателей радуют выгодные акционные предложения на мясные продукты и колбасные изделия. Скидки продержатся недолго, поэтому стоит поторопиться.
Акция распространяется на несколько видов колбас, колбасок для гриля и куриного мяса. Список продуктов написал "Телеграф".
Продукты со скидками
- Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Салями Болгарская с/к — 326,89 грн/кг (скидка — 40%, старая цена 547,99 грн).
- Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Балыковая н/к, 0,5 кг — 98,90 грн/шт (скидка — 40%, старая цена 165,40 грн).
- Колбаски для гриля "#ЦЕМЯСО" Мюнхенские свиные, 0,6 кг — 109,89 грн/шт (скидка — 20%, старая цена 137,70 грн).
- Филе бедра куриное "Супер Филе", охлажденное — 214,89 грн/кг (скидка — 19%, старая цена 265,99 грн).
Местами экономия на продуктах составит более 220 гривен.
Заметим, что скидка продлится до конца 10 марта, поэтому не стоит откладывать покупку новых веников.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" также действуют скидки на мягкие сыры. На некоторых марках можно сэкономить до 35%.