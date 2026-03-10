Скидки до 50% в "АТБ": кофе, сыр и сладости продаются значительно дешевле

Покупатели могут хорошо сэкономить

В сети супермаркетов "АТБ" покупателям предлагают выгодные скидки на популярные товары. Часть продуктов и повседневных товаров можно приобрести значительно дешевле, ведь цены на некоторые позиции снизили почти наполовину.

Акционное предложение действует ограниченное время, поэтому покупателям стоит обратить внимание на цены уже сейчас. Какие именно товары можно купить дешевле, написал "Телеграф".

Что стоит купить в магазине

Крем-гель для душа 250 мл Dove (в ассортименте) — 63,50 грн (скидка — 40% , старая цена 105,90 грн).

(скидка — , старая цена 105,90 грн). Кофе 190 г Jacobs Monarch растворимый сублимированный — 267,90 грн (скидка — 50% , старая цена 536,40 грн).

(скидка — , старая цена 536,40 грн). Сыр твердый 150 г Комо Чеддер 50% флоу-пак — 57,90 грн (скидка — 36% , старая цена 90,90 грн).

(скидка — , старая цена 90,90 грн). Авокадо Хаас весовое, 1 шт — 229,95 грн/кг (скидка — 17% , старая цена 279,95 грн).

(скидка — , старая цена 279,95 грн). Конфеты 194 г Roshen Chocolateria шоколадные — 179,90 грн (скидка — 50%, старая цена 368,90 грн).

Скидки в "АТБ" на 1 товар и 4 продукта. Фото: скриншот из магазина

Акция "Экономия" позволяет покупателям приобрести любимые товары по более выгодным ценам. Отметим, что скидки будут действовать только до конца 10 марта, поэтому желающим стоит поторопиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "Сильпо" снизили цену на популярное средство для стирки.