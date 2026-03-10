Киевстар, Vodafone и lifecell снова подняли цены: сговор или выживание во время войны?

Несмотря на объяснения операторов, многие не верят в истинные причины повышения тарифов

В начале весны 2026 года "большая тройка" операторов снова подняла тарифы. Киевстар, Vodafone и lifecell в один голос объясняют это ростом расходов, но абоненты традиционно не верят. Но если присмотреться к тому, куда реально идут деньги операторов и с какими вызовами они столкнулись из-за войны, картина оказывается совсем не столь однозначной. "Телеграф" выяснил, кто действительно виноват в подорожании связи.

Зачем операторам генераторы и сколько это стоит

Главная статья расходов, заставляющая операторов пересматривать тарифы, — обеспечение энергонезависимости сетей. Из-за систематических обстрелов энергетической инфраструктуры телеком-компании вынуждены строить параллельную энергосистему, чтобы базовые станции работали круглосуточно даже без внешнего питания.

Масштабы инвестиций. "Киевстар" инвестировал в энергостойкость более 3,5 млрд грн, установив более 10 500 генераторов и 125 500 аккумуляторов. Общая мощность этого парка составляет около 100 МВт, что сравнимо с мощностью небольшой электростанции.

Компания Vodafone Ukraine инвестировала в инфраструктуру более 20 млрд. грн. Парк генераторов вырос на треть – сейчас их более 7000, и новые партии продолжают поступать в Украину. Еще 77% площадок сети заживлены из-за партнерства с местными властями и бизнесом.

Аккумуляторный парк увеличился в восемь раз: 83 тысяч литий-ферумных батарей (LiFePO4) способны выдерживать в 13 раз больше циклов зарядки, чем обычные. Это значит, что даже после тысячи отключений они держат заряд. Осенью 2025 года запустили еще 20 000 новых аккумуляторов.

Как выглядят литий-ферумные батареи

А на трех базовых станциях в Полтавской области и в Днепре год тестировали солнечные панели — проверяли, как работают зимой, летом, во время дождей и жары. Технология доказала эффективность и теперь масштабируют: 100 станций получат солнечные электростанции мощностью 360 кВт.

lifecell, в свою очередь, снабдил 3500 генераторов для поддержания работоспособности сети.

Операционные расходы. Но закупка оборудования – это только разовые инвестиции. Наибольшую нагрузку на бюджеты операторов создают ежедневные операционные расходы. Генераторы нужно постоянно заправлять.

"Киевстар" увеличил потребление горючего со 100 тысяч литров в месяц в августе 2023 года до 1,4 млн. литров в январе 2026-го. В ноябре 2025-го, из-за масштабных блэкаутов, объемы потребления горючего выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Всего в декабре 2025-го из-за блекаутов по всей стране "Киевстар" потребил 1,1 млн литров горючего в месяц — это в 11 раз больше, чем летом.

Электроэнергия дорожает. Кроме горючего, операторы платят значительно больше самой электроэнергии. В 2025 году цена электроэнергии для бизнеса в пиковые часы выросла на 60%. Это подтверждают и отраслевые данные: стоимость для предприятий в дневное время достигает 6,90-7,50 грн/кВт-ч, а в вечерние пиковые часы — до 9-10 грн/кВт-ч.

Для сравнения: население платит фиксированные 4,32 грн/кВт-ч.

С 1 сентября 2025 года НКРЭКУ дополнительно повысила тарифы на распределение электроэнергии для бизнеса: для первого класса напряжения — на 14%, для второго (к которому относится большинство объектов малого бизнеса) — на 23%. А с 1 января 2026 вступили в силу новые повышенные тарифы на передачу электроэнергии от "Укрэнерго".

Логистика и сервис. Ко всему добавляются расходы на логистику доставки горючего, техническое обслуживание генераторов, охрану и зарплаты обслуживающего персонала. Все эти расходы не разовые, а постоянные, и они закладываются в себестоимость услуг связи.

Экономическая реальность: инфляция и дешевый старт

Кроме прямых военных расходов на генераторы и горючее, операторы столкнулись с мощным макроэкономическим давлением, которое мало зависит от их воли.

Общая инфляция в Украине, хотя и замедлилась до 7,4% в январе 2026 года (после пика 15,9% в мае 2025-го), носит преимущественно затратный характер. Это означает, что дорожает все, что нужно для работы сети: импортное телеком-оборудование (курс валют прибавляет свои проценты), логистика, горючее для генераторов, зарплаты технических специалистов, которых на рынке хронически не хватает.

До полномасштабного вторжения Украина стабильно входила в тройку стран с самой дешевой мобильной связью в Европе. Средний чек украинца был исторически низким. Операторы долгие годы работали в режиме "ценовых войн", демпинговали, привлекали абонентов акциями.

Например: в конце 2021 года популярный тариф "Вкусный" от Киевстар стоил 125 грн в месяц, а его современные аналоги уже достигают 320 грн. В lifecell базовые предложения стартовали от 70 грн (тариф "Просто Лайф" с 1 ГБ интернета), в то время как сегодня входной билет в тарифную линейку оператора начинается от 270 грн.

То есть то, что мы сейчас воспринимаем как резкое подорожание, частично возвращение к экономически обоснованным ценам после лет искусственного демпинга.

Самое интересное – посмотреть на финансы. Отчетность Vodafone за 9 месяцев 2025 года показывает странную картину: выручка выросла на 13%, но чистая прибыль осталась на том же уровне (минус 1%). То есть денег от абонентов пришло больше, но в кармане компании они не осели. Куда ушли? На энергостойкость, горючее, электричество, налоги.

Финансовые показатели Vodafone Ukraine

Рентабельность бизнеса (OIBDA margin) падает. В начале 2025 года она снизилась почти на 5 процентов. А инвестиции наоборот выросли на 57%. То есть операторы не выводят деньги, а вкладывают их обратно в выживание сети.

Что это значит простыми словами. Средний платеж с одного абонента вырос до 137 грн. в месяц. Но эти дополнительные деньги идут на генераторы, топливо, счета за свет по рыночным ценам и обслуживание долгов.

Структурные проблемы рынка: почему люди не верят операторам

Даже если объективно операторам есть чем оправдывать удорожание, у общества есть свое мнение. И у нее тоже есть основания, потому что рынок мобильной связи в Украине устроен так, что доверия между абонентом и компанией становится все меньше.

В Украине работают три крупных оператора: Киевстар, Vodafone и lifecell. Итого они контролируют более 97% рынка. Это называется олигополия — ситуация, когда новому игроку зайти почти невозможно, нужно строить вышки с нуля, покупать частоты, тратить миллиарды.

В такой ситуации компании постоянно смотрят друг на друга. Если Киевстар поднимает цены, Vodafone и lifecell сделают то же — не потому, что сговорились, а потому, что иначе потеряют деньги. И наоборот: если кто начинает демпинговать (ставить цены ниже себестоимости, чтобы забрать абонентов), другие вынуждены реагировать. Именно поэтому мы видим синхронные волны повышения тарифов.

И вот здесь главная проблема. Операторы говорят правду: затраты на генераторы, горючее, электроэнергию выросли в разы. Они инвестируют миллиарды назад в сеть. Но общество не верит.

Почему?

Во-первых, олигополия. Когда три компании одновременно поднимают цены, это выглядит заговором — даже если объективно все имеют одинаковые проблемы.

Во-вторых, операторы действительно зарабатывают деньги. Их доходы растут. Но рост дохода — это не то же, что рост прибыли. Как мы уже рассказывали, Vodafone за 9 месяцев 2025-го заработал на 13% больше, но чистая прибыль осталась на том же уровне. Ибо дополнительные деньги пошли на генераторы, горючее, электричество. Для обычного человека это логика: "если они больше берут, значит, больше имеют".

