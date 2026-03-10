Почти на 100 грн дешевле: в "Сильпо" снизили цену на морской деликатес

Скидка продержится недолго

В сети супермаркетов "Сильпо" часто действуют приятные скидки на популярные продукты. До 11 марта покупатели также смогут сэкономить на одном морском деликатесе, который любит почти каждый.

Речь идет о слабосоленой семге от Norven в фасовке 180 граммов. Подробнее о скидке написал "Телеграф".

Сколько стоит семга в "Сильпо". Фото: скриншот с магазина

Сейчас она продается за 288,04 гривны за упаковку. Отмечается, что обычная цена продукта составляет 379,0 гривны, так что во время акции покупатели могут сэкономить более 90 гривен.

Акционная цена на семгу будет действовать до 11 марта включительно. Поэтому покупателям следует обратить внимание на скидку заранее, потому что товар могут быстро распродать.

Почему супермаркеты делают скидки на продукты

Магазины часто устраивают акции на продукты по нескольким причинам. Одна из них — необходимость быстрее продать товар, чтобы освободить место на полках для новых поставок. Благодаря этому покупатели могут видеть свежие партии продукции, а старые запасы не задерживаются на складах.

Еще одна причина — желание привлечь внимание клиентов. Скидки побуждают людей покупать больше товаров или обратить внимание на продукты, которые они раньше не брали.

Также акции могут быть связаны с сезонными распродажами. В конце определенного периода некоторые товары продают дешевле, чтобы быстрее их реализовать. Иногда скидки касаются продукции, у которой приближается конец срока годности. В то же время большинство акций — это обычная маркетинговая стратегия, которая помогает магазинам увеличить продажи и привлечь покупателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" снизили цену на популярное средство для стирки.