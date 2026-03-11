"Я вас умоляю": Злата Огневич эмоционально обратилась к украинцам из-за одного слова

Певица попросила не употреблять один советский термин

Известная украинская певица Злата Огневич неожиданно подняла в соцсетях культурно-языковую дискуссию. Артистка попросила украинцев отказаться от слова "эстрадный", когда речь идет о певцах.

Певица довольно эмоционально объяснила свою позицию. По ее словам, в новом посте в соцсети Threads, термин "эстрада" имеет советское происхождение и не описывает музыкальный жанр. Более того, по ее мнению, это даже не музыкальное определение.

"Я вас умоляю, не говорите: "эстрадный певец/певица". Особенно меня удивляет, когда это говорят люди, причастные к миру музыки, контента, позиционирующие себя современными артистами", — написала артистка

Артистка подчеркнула, что слово "эстрада" возникло в условиях советской культурной системы. А собственно слово "эстрада" — это просто архитектурный термин. В то же время, по словам Огневич, это определение вообще не имеет прямого отношения ко стилю музыки.

Сообщение Златы Огневич в Threads

Вместо этого певица предложила использовать более точные определения – например поп, инди, джаз или даже крунер. Однако, как обычно происходит в Threads, сообщение быстро превратилось в полноценную дискуссию.

В комментариях пользователи начали спорить, действительно ли слово "эстрада" настолько устаревшее. Одни писали, что проблема более сложная, ведь этот термин до сих пор официально используется в образовании. А кто-то многих раздражает сама формулировка "эстрадная певица".

"Готов поспорить: эстрада — это то, что некоторые люди называют "колхозом". Но разница есть. Условно говоря, Андрей Кравченко и Винник — это эстрада, а Макс Барских — поп-музыка";

"В учебных заведениях есть факультеты, которые готовят буквально к профессии "артист эстрады". Есть даже специальности "эстрадное пение". Так как это может быть "старый советский термин"?"

"Прикол в том, что вы боретесь с термином, но при этом все еще ведете себя как та же эстрада. Кризис идентичности на лицо".

