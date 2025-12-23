Ушла из политики и перенесла инсульт: куда пропала "женщина третьего тысячелетия" Ирина Луценко

Жена бывшего генпрокурора сложила мандат в 2019 году

Ирина Луценко — известная народная депутатка нескольких созывов, лауреат премии "Женщина третьего тысячелетия" и жена бывшего генпрокурора Юрия Луценко. В последнее время она пропала из медийного пространства и перестала вести страницы в соцсетях.

"Телеграф" рассказывает, что известно об Ирине Луценко, где она сейчас и почему бросила политику.

Ирина Луценко — что о ней известно?

Ирина Луценко родилась в провинциальном городе Дубно Ровенской области 7 февраля 1966 года, сейчас ей 59 лет. После школы получила математическое образование во Львовской политехнике, позже окончила Украинскую государственную академию водного хозяйства по специальности "Учет и аудит".

Свою карьеру Ирина начинала с должности инженера-программиста в управлении экономики Ровенского облисполкома. В период 1994-2004 годов работала в Антимонопольном комитете Украины. До 2012 года также работала на руководящих должностях в НАСК "Оранта" и ООО "Украинские новейшие телекоммуникации".

В политику Луценко пришла в 2012 году, став народным депутатом седьмого созыва Верховной Рады от партии "Батькивщина". Следующие два созыва она избиралась уже от политической силы Петра Порошенко. В 2017 году Луценко стала лауреатом премии "Женщина III тысячелетия", чем вызвала широкий общественный резонанс.

Куда пропала Ирина Луценко?

В 2019 году политик внезапно исчезла из публичного пространства. 4 ноября 2019 года она подала заявление о досрочном сложении депутатского мандата. Официальной причиной такого решения она назвала серьезные проблемы со здоровьем.

Позже в одном из интервью Юрий Луценко рассказал, что его жена перенесла инсульт. По его словам, Ирина приняла решение сложить мандат из-за проблем со здоровьем и разногласий со "слугами". Он также отметил, что после ухода из политики его жена занимается семейным бизнесом, но деталей раскрывать не стал.

Стоит также отметить, что Ирина Луценко, которая ранее активно вела свою страницу в Facebook, после 23 февраля 2023 года полностью перестала обновлять публикации в своем аккаунте. О ней также нет свежих упоминаний в СМИ.

