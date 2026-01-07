Пока он строил карьеру, она рожала детей: как выглядит жена Юрия Бойко, которая хранит золото и деньги в российских банках

Женщина имеет недвижимость в Москве и сбережения в банках РФ

Юрий Бойко — скандально известный пророссийский нардеп, который много лет в украинской политике. Сейчас он представляет в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которая состоит в основном из выходцев из запрещенной ОПЗЖ. Мало кто знает, что у него большая семья — жена Вера и аж 6 детей разных возрастов.

"Телеграф" рассказывает, что известно про жену нардепа Веру Бойко, которая всю жизнь была в тени мужа-политика и рожала ему детей.

Юрий Бойко. Фото: Getty Images

Вера Бойко — что о ней известно?

Юрий Бойко познакомился с Верой во время учебы в Московском химико-технологическом институте Менделеева. Они были в одной группе на факультете, который готовил специалистов для оборонной промышленности (изучали взрывчатые вещества).

Первые годы они просто дружили, отношения завязались позже. И только на пятом курсе поженились. После окончания института молодая семья переехала в Луганскую область, где Юрий устроился на работу на завод "Заря". Первое время они жили в общежитии.

Юрий Бойко с женой Верой в молодости. Фото из открытых источников

Пока Юрий Бойко строил карьеру, его жена Вера рожала детей. Сейчас у пары их шестеро: сыновья — Анатолий, Юрий, Николай, и дочери — Ярослава, Ульяна, Мария. В своих интервью нардеп подчеркивал, что воспитанием занимались они с женой без нянек. Также у Веры не было помощниц и домработниц — она сама вела быт и занималась детьми.

Однако, судя из декларации Бойко, успела Вера сделать и предпринимательскую карьеру. Так, в документе за 2022 год значится, что основным местом работы женщины является ООО "Столичная недвижимость".

Дети Юрия Бойко. Фото: соцсети

Также Вера Бойко является владелицей или бенефициаром ряда компаний, среди которых ООО "ФОРТЕКС" и ООО "ШПОН". Кроме того, есть информация о ее работе в российской управляющей компании "Группа Полипластик".

Согласно той же депутатской декларации Юрия Бойко, его жена хранит золото и миллионы рублей в российском "НК Банке", а также активы и крупные суммы в разных банках Украины.

Юрий Бойко с женой Верой. Фото из открытых источников

В собственности Веры находится квартира в центре Москвы площадью около 220 кв. м, а также жилой дом и земельные участки в Киевской области (в частности, в поселках Вишенки и Копылов).

Юрий Бойко с женой Верой. Фото из открытых источников

