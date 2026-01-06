Он вовсе не Азаров: что известно о загадочной смене фамилии экс-премьера и как его назвали с рождения

Тайна фамилии беглого экс-премьера Азарова покрыта мраком

Николай Азаров — известная личность в украинской политике времен Януковича. Он был премьер-министром до Евромайдана и верным соратником президента-беглеца. А еще запомнился "азировкой" — языком, который сам и создал. Однако мало кто знает, что Николай Янович на самом деле вовсе не Азаров.

Тайна фамилии Азарова

При рождении Николай Азаров якобы получил фамилию своего отца — Пахло. Ян Робертович Пахло, как свидетельствуют разные источники, по происхождению был то ли эстонцем, то ли латышом, то ли фином.

При этом, некоторые источники утверждают, что при рождении ему не дали фамилию отца, поскольку когда он родился, его "родители не оформили свои отношения". Поэтому его "записали по фамилии матери". Однако и тут выходит нестыковка, так как фамилия матери не Азарова, а Квасникова.

Как пишет издание LB.ua, Азаров якобы рассказывал, что его назвали по фамилии бабушки Азарова, которая в детстве проводила с ним много времени и занималась воспитанием. Более того, даже село, в котором жила эта бабушка, называлась Азарово. В некоторых официальных биографиях указывается, что его мать, Екатерина Павловна Квасникова, в девичестве также носила фамилию Азарова.

Еще одна версия, как Пахло стал Азаровым — женитьба. Некоторые источники утверждают, что когда в 1967 Николай Янович женился на своей возлюбленной Людмиле, то взял ее фамилию. Но и тут есть нестыковки, так как по разным версиям, Людмила в девичестве носила фамилию то ли Мурлан, то ли Давиденко.

Существует мнение, что Николай Янович, который родился и вырос в России, решил изменить фамилию из Пахло на более "русскую". Фамилия Азаров была более созвучной и более привычной для советского общества и, вероятно, больше подходила для будущей политической карьеры. Предположительно, Николай Янович стал Азаровым еще в студенческие годы, а когда женился, Людмила также взяла эту фамилию.

