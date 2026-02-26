Конец лютых морозов? Чем удивит погода в Днепре в первых числах марта

Осадков в начале весны не ожидается

Начало весны порадует жителей Украины комфортной температурой. В Днепре в первых числах марта возможен небольшой дождь, но в основном погода будет теплой и с лютыми морозами на время можно будет попрощаться.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 1 марта, ночью столбики термометра будут показывать -1…-3 градуса, но днем температура прогреется до +6…+8 градусов. Осадков не прогнозируют.

Погода в Днепре на 1 марта

В понедельник, 2 марта, ожидается в городе переменная облачность. Ночью температура составит 0…+2 градуса, а днем поднимется до +5…+ 7 градусов. На протяжение дня будет переменная облачность.

Погода в Днепре на 2 марта

Вторник, 3 марта, принесет в Днепр небольшой снег ночью, температура составит 0…+2 градуса, а в дневное время ожидается небольшой дождь. Столбики термометра покажут +5…+7 градусов.

Погода в Днепре на 3 марта

Сайт Ventusky передает плюсовую температуру в Днепре с 1 по 3 марта. В среду и четверг, 4-5 марта, ночью снова будет мороз до -3 градусов, но днем температура останется комфортной. Осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Днепре в начале марта 2026

Похожим прогнозом поделился и сайт Weather. Согласно данным, в первые две недели марта температура в Днепре днем будет составлять в среднем +5….+7 градусов. Ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Какая будет погода в Днепре в марте 2026

