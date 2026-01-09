Про це мало хто знає. Скільки дітей у Королевської і як виглядає дівчинка, яку вона вдочерила

Екснардепка не афішувала, що взяла дитину з дитячого будинку

Наталія Королевська — одіозна екснардепка, яку колись називали однією із найяскравіших жінок у Верховній Раді. Вона разом із чоловіком, депутатом Юрієм Солодом, та дітьми виїхала з України до повномасштабного вторгнення у 2022 році і зараз живе у Дубаї.

Що варто знати:

Наталія Королевська одружена з Юрієм Солодом і виховує трьох біологічних синів

У 2017 році подружжя таємно удочерило однорічну дівчинку Марію

Перед початком повномасштабної війни родина політиків залишила Україну та переїхала до Дубаю

"Телеграф" розповідає, що відомо про дітей Наталії Королевської і як виглядає дівчинка, яку вона вдочерила.

Наталія Королевська – скільки у неї дітей?

На початку 2000-х років Королевська вийшла заміж за бізнесмена Юрія Солода. Він, як і вона, родом із міста Красний Луч на Луганщині. Довгий час Наталя вважала його своїм конкурентом у бізнесі, хоча вони не були знайомі.

Наталія Королевська та Юрій Солод. Фото: citynews.net.ua

А познайомилися випадково під час відпочинку на Кіпрі, точніше дорогою на відпочинок. Наталя та Юрій летіли одним літаком, а потім одним трансфером їхали до готелів. І хоча відпочивали не разом, після цієї відпустки у них почалися стосунки.

Коли Королевська та Солод одружилися достеменно невідомо, але 2000-го року вони заснували спільний бізнес, а вже 2001 року у пари народився перший син — Ростислав. Другий син Ярослав народився у 2008 році. Ще одного сина Макса Наталія народила у 2019 році.

Наталія Королевська із синами. Фото: https://gazeta.ua/

Наталія Королевська під час третьої вагітності Фото: facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska

А ось про доньку, яку депутатка з чоловіком взяли в родину у 2017 році, стало відомо не одразу. Як писали ЗМІ, з процедурою удочеріння Наталі допомагали займатися ексуповноважений президента України з прав дитини, народний депутат Юрій Павленко, а також Людмила Волинець, експертка із захисту прав дітей.

Наталія Королевська з чоловіком та донькою Марією. Фото: facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska

Відомо, що дівчинку звуть Марія, вона родом із Слов’янська і свій перший день народження відзначала вже у родині нардепів. У мережі є лише одне фото, на якому Королевська та Солод позують із маленькою донькою. Також є відомості, що у своїй декларації політик вказала дочку як Солод Марію Юріївну.

Наталія Королевська із дітьми. Фото: facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska

