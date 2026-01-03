Выборы и референдум пройдут одновременно? Рада уже готовит законы, Арахамия назвал сроки

Главное условие избирательного процесса не юридическая база

В Украине могут провести президентские выборы и референдум одновременно, но при полном прекращении огня. Верховная Рада уже готовит соответствующие законопроекты.

Что нужно знать:

Выборы и референдум во время войны запрещает Конституция

Рада планирует завершить проект по изменению закона уже в конце февраля

Для выборов и референдума нужна юридическая база и безопасность народа

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Новости.LIVE". По его словам, дедлайн проекта закона, который должен разрешить выборы и референдум во время войны, – это конец февраля.

При этом рассматривается вариант, что выборы и всеукраинский референдум будут проводиться одновременно. Но провести их могут только в 90-дневный срок после прекращения огня.

Главный вопрос, по словам главы фракции "Слуга народа", — гарантии безопасности, ведь работа с юридической базой и Конституцией уже начата.

Арахамия подчеркнул: "Без уверенности, что война не повторится, обсуждение других тем бессмысленно. Именно на этом сейчас сосредоточено основное внимание".

То есть фактически условие для выборов и референдума – это не просто 90-дневный режим тишины, а полное прекращение войны и боевых действий.

