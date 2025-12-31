Выборы как условие Кремля, референдум как ловушка: что может предшествовать подписанию перемирия

Ключевыми препятствиями мирного процесса для Украины и России являются вопросы территорий и санкций

Очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине вновь актуализировал вопросы уступок, санкций против Москвы и роли ключевых международных игроков.

О том, приблизили ли эти контакты стороны к миру и какие риски они несут для Украины, "Телеграфу" рассказал политолог Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института.

— В первую очередь хотели бы попросить вас в целом оценить прошедший раунд переговоров. Получила ли Украина какие-то позитивные сигналы?

— Мы не услышали ничего нового, но увидели, что стали ближе к подписанию документа. Я бы не называл это мирным соглашением. Скорее, это соглашение о перемирии на определенное время между Украиной и Россией.

И на самом деле основной вопрос остается тем же, что и раньше, — территориальные уступки, поскольку Россия не готова к заморозке конфликта на линии соприкосновения и хочет получить неоккупированную часть Донецкой области. Егор Брайлян

Егор Брайлян / Facebook-страница

Важно понимать, что американцы разделили на несколько "корзин" все вопросы, которых касались на переговорах. Это Запорожская АЭС, территориальные вопросы, гарантии безопасности. И американцы хотят решать это постепенно.

Поэтому лично для меня там не было ничего нового, но мы увидели, что Украина в принципе согласилась на те условия, которые были предложены. И это своего рода итог всех этих переговоров, которые проходили в 2025 году в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Париже, Киеве, Москве, Эр-Рияде, Стамбуле и во многих других местах. Это определенный промежуточный результат той челночной дипломатии, которая имела место. Но минус в том, что условия, которые обсуждались на этих переговорах вчера, — это лайт-версия российского ультиматума.

Я выступал в одном из медиа и говорил, что это можно сравнить с судом Соломона, когда он приказал разрубить ребенка. К нему пришли две женщины, и царь Соломон в Иудее приказал разрубить ребенка пополам. Так же и Трамп — ни Украине, ни России. Например, Запорожская АЭС — под неким трехсторонним контролем Украины, России и США.

Основной вопрос, чего хотят добиться россияне через эти переговоры, — это снятие санкций. Путин не пойдет на подписание соглашения, если там не будет указано о снятии санкций. Я думаю, что это две темы, которые являются очень чувствительными. Одна чувствительная для нас — это территории, другая чувствительная для России — это санкции. Именно по этим двум темам и есть трения — как с США, так и с Европой.

— Появлялись мнения, что давление со стороны США на Украину в последнее время стало меньше. Что вы об этом думаете?

— Это хорошая шутка. Давление не происходит, знаете, в стиле 90-х где-то в гараже. Давление происходит в дипломатическом смысле.

К нам приходят, приезжают американцы и говорят: "Мы предлагаем такое. Если вы не соглашаетесь, война продолжается, смерти продолжаются, света не будет". И у нас тогда есть выбор. Либо мы соглашаемся сейчас на менее выгодные условия, либо соглашаемся с тем, что война будет продолжаться дальше.

Понятно, что Россия хочет уничтожить украинскую нацию и что российские имперские амбиции никуда не делись. Но, думаю, что в этом геополитическом пасьянсе остается непонятной позиция Европы, потому что они, как известно, где-то в детском саду ориентируются на старших.

Европа смотрит на США, заглядывает в рот Трампу и говорит: "Что скажет Трамп?" Трамп скажет то, что скажет. Мы можем смягчить его позицию так, чтобы она стала более приемлемой для нас. Но у Европы нет своей четкой позиции.

Я думаю, что альтернативой этому американскому давлению могла бы быть совместная позиция Украины и Европы. Но мы в Украине должны выходить со своей инициативой, потому что основная проблема, которую я вижу, заключается в том, что мы не выходим со своим предложением мирного урегулирования и с тем, как мы видим нашу победу — детально прописанную, стратегическую, системную. Егор Брайлян

Заседание Европейского Совета / Офис президента

И у Европы нет такого плана. Европа так же надеется, что рано или поздно санкции будут сняты, и они смогут дальше вести бизнес с Россией. Понятно, что они этого не скажут открыто, потому что существует дипломатическая вежливость, дипломатический этикет, но в любом случае, по крайней мере часть европейских государств будет не против этого.

Здесь мы стоим перед дилеммой, что этот мирный план должен был появиться еще в 2022 году. Но в 2022 году у нас было другое восприятие войны, чем сейчас. И здесь возникает вопрос, почему у нас до сих пор такого плана нет.

Потому что по сути мы обсуждаем то, что нам предлагают американцы. А то, что нам предлагают американцы, я еще раз повторю, — это урезанная версия того, что требуют от нас россияне.

— О Европе, США и России мы услышали. А где во всем этом Китай?

— Китай как раз является старшим в классе, старшим над Россией. Он сдерживает ее от ядерной эскалации. Китаю выгодно, что с одной стороны Россия ослабевает, воюя против Украины. С другой стороны, Китай готовится к вторжению на Тайвань. И Китаю очень важно, чтобы Запад был разобщен.

Понятно, что американская внешняя политика сейчас сосредоточена исключительно на Азии из-за фактора Китая. Но "обратный Никсон" невозможен, потому что Трампу не удастся оторвать Россию от Китая. Это очень сложная задача.

Поэтому я оцениваю, что сейчас Китай будет только усиливать свою милитаризацию. И я не вижу других путей, чтобы остановить то, что мы уже врываемся в третью мировую войну. Когда Трампа переизбрали, это был один из самых распространенных месседжей — что мы "врываемся в третью мировую". Егор Брайлян

Егор Брайлян / Facebook-страница

Поэтому Китай и дальше будет оставаться условно нейтральным, продолжит помогать России. Но мы понимаем, что Китай в этом плане осторожен и потому не предоставляет своих военных. По крайней мере, это не делается напрямую.

Понятно, что Россия вербует людей со всего мира, в том числе и из Китая. Но у Китая есть карты, говоря языком Трампа, вот и все. И я не думаю, что это изменится. Опять же, вопрос к Западу. Они обычно рассматривали Россию и Китай как два отдельных фактора, а они между собой связаны.

У России и Китая больше общего, чем различий. Это как минимум антизападная внешняя политика и совместная борьба против того, что они называют якобы агрессивным нападением Запада, которое в их понимании является угрозой.

— Тема выборов и референдума: нужно ли это нам и как это повлияет на ситуацию?

— Выборы — это fifty-fifty. Я думаю о выборах так. Владимир Зеленский хочет провести выборы, и он хочет этими выборами и референдумом, который, как я понимаю, — все эти договоренности, все это соглашение будет вынесено на референдум о перемирии.

Он хочет переложить эту ответственность на украинцев — чтобы украинцы проголосовали за то, будет это перемирие или нет. Я негативно отношусь к проведению выборов, потому что для нормального проведения выборов необходимо отменить военное положение и стабилизировать ситуацию с безопасностью. И мы понимаем, что есть много других факторов, которые делают проведение выборов невозможным.

Понятно, что с другой стороны существуют современные технологические возможности. Можно провести выборы через "Дію", и таким образом, например, смогут проголосовать украинцы, находящиеся за границей.

Я думаю, что, кстати, выборы — это одно из требований американцев. Но если читать между строк, то это требование россиян. Потому что, по мнению российской пропаганды, Зеленский является "нелегитимным президентом". И поэтому нынешняя Российская Федерация не будет подписывать соглашение с нелегитимным президентом.

Поэтому мы должны воспринимать это именно в таком контексте. Понятно, что часть украинского общества — а сейчас есть много разных социологических исследований, часть из них манипулятивные — но определенная часть украинского общества надеется, что в ближайшее время будет подписано мирное соглашение. Даже ценой территориальных уступок.

Но здесь нужно понимать, что подписание соглашения будет только после выборов. И это как раз требование россиян.

Мы можем провести параллели со временами АТО и ООС, с Минскими соглашениями, в частности с Минском-2. Украина тогда выступала за то, чтобы Россия прекратила боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей, и только после этого могли быть проведены выборы на ОРДЛО.

Россия, в свою очередь, требовала наоборот — сначала выборы, а затем прекращение боевых действий. Вы понимаете, что я имею в виду. За это время ничего не изменилось. Лишь увеличилась линия боевого соприкосновения.

— Прозвучали заявления от Трампа, что Россия хочет видеть Украину успешной, поможет с восстановлением, будет продавать дешевую электроэнергию. Как это воспринимать?

— Для Путина основная цель — это снятие санкций и возвращение в большую мировую политику. Хотя мы можем сказать, что за эти три года Западу не удалось загнать Путина в изоляцию, потому что Путин путешествовал по миру и не был арестован во время визита в Монголию. Кажется, это было в прошлом году.

Вот и все. Санкции и возвращение в большую мировую политику — это две основные цели Владимира Путина.

Но снова мы вспоминаем о Китае. Эта война показала, что Китай только увеличил свое влияние, в том числе и на Российскую Федерацию. Поэтому Китай во многом контролирует российскую экономику.

И я думаю, что от Китая в значительной степени зависит вероятность того, что война может закончиться. Но понятно, что эта война может закончиться только на определенный период, потому что Китай не откажется от своей цели напасть на Тайвань.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в зависимости от того, насколько активно будет продвигаться переговорный процесс между сторонами треугольника Украина — США — Россия и будут ли подготовлены документы для заключения мирных соглашений, приостановка войны по нынешней линии фронта и так называемая "демилитаризация" части Донбасса могут состояться уже в феврале 2026 года, а президентские выборы — в мае.