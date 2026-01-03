Вибори та референдум пройдуть одночасно? Рада вже готує закони, Арахамія назвав строки

Головна умова виборчого процесу не юридична база

В Україні можуть провести президентські вибори та референдум одночасно, але за умови повного припинення вогню. Верховна Рада вже готує відповідні законопроєкти.

Що треба знати:

Вибори та референдум під час війни забороняє Конституція

Рада планує завершити проєкт щодо зміни закону вже в кінці лютого

Для виборів та референдуму потрібна юридична база та безпека народу

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в етері "Новини.LIVE". За його словами, дедлайн проєкту закону, що має дозволити вибори та референдум під час війни, — це кінець лютого.

При цьому розглядається варіант, що вибори та всеукраїнський референдум проводитимуть одночасно. Але провести її можуть лише в 90-денний термін після припинення вогню.

Наразі головне питання, за словами голови фракції "Слуга народу", — гарантії безпеки, адже робота з юридичною базою та Конституцією вже розпочата.

Арахамія наголосив: "Без впевненості, що війна не повториться, обговорення інших тем не має сенсу. Саме на цьому зараз зосереджена основна увага".

Тобто фактично умова для виборів та референдуму — це не просто 90-денний режим тиші, а повна зупинка війни та бойових дій.

