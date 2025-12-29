Гарантии безопасности, прекращение огня и референдум. Главные заявления Зеленского после встречи с Трампом

Названы главные условия завершения военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в стране может завершиться, когда закончится война, но с гарантиями безопасности. В настоящее время США готовы быть гарантами на 15 лет, однако Киев стремится к более долгому сроку.

Что нужно знать:

Трамп говорил с Путиным о мирном плане. Есть пункты, которые в Кремле приняли, но сейчас это на словах

Долгосрочные гарантии безопасности — одно из главных требований Украины для завершения войны

Зеленский хочет, чтобы встреча американской, европейской и украинской делегаций прошла в Украине

Об этом президент сказал в онлайн-разговоре с журналистами, где присутствовал "Телеграф". Отвечая на вопрос, он рассказал не только о результатах пресс-конференции с Трампом, но и о всеобщей работе над приближением мира.

Гарантии безопасности от США

По словам Зеленского, мирное соглашение не может действовать без гарантий безопасности США. Пока Трамп готов пойти на это, но только на 15 лет. Однако Украина попросила главу Белого дома подумать о более длинном сроке в 30-50 лет. Ведь, по мнению президента Украины, гарантии должны быть такими, чтобы в Кремле даже не могли задуматься о новом нападении.

Главные результаты встречи Трампа и Зеленского

Отвечая на вопрос, какие же главные результаты пресс-конференции во Флориде, украинский лидер отметил: "Президент Соединенных Штатов подтвердил гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности. Я считаю, что это очень сильная договоренность. Второе, мы проговорили Prosperity Package, то есть пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны. Такой экономический пакет".

Также Зеленский подчеркнул, что основная цель — согласование 20 пунктов мирного плана всеми сторонами.

Разговор Трампа с Путиным

Зеленский отметил, что коммуникация президента США с главой России Владимиром Путиным важна. Недавно они обсудили все 20 пунктов мирного плана. С некоторыми из них в Кремле вроде бы согласились.

"Я не хочу сейчас разглашать детали, но я сказал Трампу, что для нас это очень важно. Но это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другое. Надо, чтобы его слова совпадали с действиями", — говорит президент Украины.

Предстоящая встреча делегаций и военное положение в Украине

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы следующая встреча на уровне советников прошла в Украине. Речь идет о переговорах украинской, американской и европейской делегаций. Президент Украины уже предложил эту идею Трампу, лидеру Франции Эммануэлю Макрону.

Зеленский добавил, что в России также выразили готовность создать рабочую группу для переговоров, но встреч в трехстороннем формате было не так много. Однако здесь не следует забывать, что мирное соглашение должны подписать четыре стороны: США, Европа, Украина и Россия. Выходит, что фактически нужно делать четыре рабочих группы.

По поводу того, когда в Украине прекратит действие военное положение, украинский лидер сказал: "Военное положение закончится, когда в Украине закончится война, но с гарантиями безопасности. Без них реально закончить войну не получится".

Что будет, если Россия не подпишет мирное соглашение

Зеленский говорит, что альтернативы миру нет. У Украины и США одна позиция относительно завершения войны — подписание мирного соглашения. Вариант, что Россия на это не пойдет, не озвучивался, но в таком случае война продолжится и партнеры будут поддерживать нашу страну и дальше.

Действительно ли Кремль готов на прекращение огня

Президент Украины считает, что чтобы Россия пока не заявляла о референдуме и прекращении огня, фактически она на это не пойдет. Киев видит это уже сейчас, как и Вашингтон, но работа в этом направлении продолжается.

"Я здесь согласен с Джорджией Мэлони. Она сказала: "Смотрите, самое главное, даже не когда закончится эта война, хотя мы хотим все, чтобы она уже завершилась. А важно, как она закончиться", — резюмировал Зеленский.

Если Россия все же пойдет на прекращение огня, мониторинг и контроль выполнения этого ляжет на плечи партнеров. Это одна из гарантий безопасности, добавил президент.

Что еще сказал Зеленский:

Я готов встретиться с Путиным, но есть условия . Немножко странно, я сказал это Трампу, что с одной стороны он говорит президенту США, что хочет закончить войну и что это его желание. Но бьет по нас ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает приказы своим генералам, куда идти, что захватывать.

. Немножко странно, я сказал это Трампу, что с одной стороны он говорит президенту США, что хочет закончить войну и что это его желание. Но бьет по нас ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает приказы своим генералам, куда идти, что захватывать. Невозможно быть полностью уверенными в возвращении всех украинских детей, похищенных Россией. Это самый сложный вопрос.

Присутствие международных войск в Украине — это ужесточение тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают.

Вопрос интеграции Украины в ЕС – обязательная часть гарантий безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как политологи и общественные деятели отреагировали на результаты пресс-конференции Зеленского и Трампа.