Судьбу Украины решает народ? Что такое референдум и какие вопросы могут на него вынести

Конституция Украины запрещает проводить референдум в условиях войны

Во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского поднимался вопрос референдума, на который якобы могут вынести вопросы территорий. Однако многие украинцы до сих пор не понимают, как проходит референдум и в чем его особенность.

"Телеграф" ответит на эти вопросы, а также расскажет, что может стать предметом референдума в Украине. Отметим, что порядок его проведения и все детали регулирует закон №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Что такое референдум и как его проводят

Всеукраинский референдум – способ осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающийся в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования в случаях и порядке, установленных Конституцией Украины.

Какие вопросы могут выносить на референдум:

Утверждение закона, вносящего изменения в разделы I, III, XIII Конституции Украины. Общегосударственное значение, решение которого влияет на судьбу всего украинского народа и имеет общеобщественный интерес. Об изменении территории Украины. О потере действия законов Украины или отдельных положений законодательства.

Какие вопросы могут выносить на референдум

В то же время, на референдум не могут выноситься вопросы, противоречащие Конституции и международным нормам. Запрещено поднимать вопросы, направленные на ликвидацию независимости и нарушение территориальной целостности.

При этом формат голосования на референдуме должен иметь только один ответ: "да" или "нет". Запрещены двусмысленность, запрос должен быть четким и понятным. Инициатором референдума могут быть президент Украины и Верховная Рада.

Когда референдум невозможно провести

Введение военного или чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях запрещает проведение референдума. То есть, если в Украине будет такой формат голосования во время войны, то для него изменят юридическую базу — переформулируют законы и положения Конституции.

При этом, отвечает ли Конституции Украины вопрос, который предлагается для вынесения на референдум, определяет только Конституционный Суд. Также во время референдума должны быть собраны голоса в 2/3 областей Украины, по меньшей мере, по 100 тысяч в каждой. Избиратель имеет право поставить только одну подпись в поддержку одной инициативы.

Какие требования к сбору голосов на референдуме

Референдум будет считаться состоявшимся, если участие в голосовании примет не менее 50% избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей.

Какие вопросы Украина может вынести на референдум

Одним из первых вопросов, про который говорил президент Зеленский и другие политики — оккупированные территории Украины. Ведь Россия требует признания оккупации, полную отдачу под ее власть Донбасса и создания "буферной зоны". Президент не раз подчеркивал, что оккупацию Украина никогда не признает, но судьбу территорий должен решать украинский народ.

Еще одним вопросом для проведения референдума может стать мирный план по 20 пунктам. Ведь в нем немало компромиссов, на которые Киев вынужден идти. Здесь Зеленский также считает, что судьбу соглашения должен решать народ, а не президент.

Возможно ли провести референдум сейчас

Фактически, чтобы в Украине прошел референдум, должно произойти немало изменений. В частности, нужно изменить юридическую базу, то есть законы и положения Конституции. А этот процесс может занять месяцы. Отдельно можно выделить вопросы финансов, ведь избирательный процесс нуждается в немалых деньгах.

Также президент подчеркивал главное условие проведения референдума — безопасность. Россия и партнеры должны обеспечить безопасность избирателям. Вероятнее всего, речь идет о полном прекращении огня. Но здесь большим и трудным вопросом остаются оккупированные территории, ведь украинцы из ВОТ тоже имеют право голосовать.

