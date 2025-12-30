Перемирие в феврале и выборы президента в мае? Генерал озвучил "быстрый" сценарий

Между Киевом, Вашингтоном и Москвой должно пройти еще несколько раундов переговоров

В зависимости от того, как активно будет идти переговорный процесс между сторонами треугольника Украина – США – Россия и будут подготовлены документы, необходимые для заключения мирных соглашений, приостановка войны по нынешней линии фронта и т.н. "демилитаризация" части Донбасса может состояться уже в феврале 2026 года, а выборы президента — в мае.

О чем нужно знать:

Существуют три сценария развития событий – быстрый, положительный и отрицательный

Подготовка пакета документов потребует до четырех месяцев активной работы

Если война будет продолжаться – Европа должна активнее включиться в усмирение РФ

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

По его мнению, есть "быстрый" сценарий, по которому в феврале-марте 2026-го заключается перемирие, в Украине проходят выборы президента и референдум по судьбе подконтрольной части Донбасса.

— Если мы говорим о полнокровном заключении соглашения (а это сложный, трудный путь с учетом проблем территории), придется затянуть процесс на три-четыре месяца. Это еще несколько раундов переговоров со США и Российской Федерацией, подготовка документов и проведение заключительного саммита по подписанию [мирного соглашения], отработка всех механизмов мониторинга, — говорит военный эксперт.

По его словам, подготовка пакета документов потребует до четырех месяцев активной работы, во время которой важно, чтобы не было сбоев и нарушения перемирия.

— После того (т.е. уже начиная с мая. — Ред.) могут быть проведены более свободные выборы или даже референдум. Поэтому я думаю, что быстрого решения не будет и где-то мы выйдем на март-апрель к конкретным решениям в положительном сценарии, — говорит генерал армии.

Если [сценарий] отрицательный, продолжится война, будем дальше идти на конфронтацию, — тогда бы я все-таки включал сценарий, предусматривающий активную помощь [Европы]: военную, экономическую, технологическую, разведывательную, экономические санкции, другие средства системного глобального давления на Россию, чтобы у них не было альтернатив ни военных, ни экономических, — подытожил Николай Маломуж.

