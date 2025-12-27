"Красные линии" Украины в мирном плане и публичная встреча с Трампом. Главные заявления Зеленского

Киев пошел на много компромиссом в соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в мирном плане есть четкие "красные линии" — территории и Запорожская АЭС. Украина не будет признавать юридически оккупацию собственных территорий.

Что нужно знать:

Предстоящая встреча Зеленского и Трампа во Флориде будет публичной

Гарантии безопасности от США должны быть юридически утвержденными, а не на словах

Президент уже назвал состав украинской делегации на переговорах с США

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о мирном плане, заверил, что Украина готова к завершению войны, но есть еще вопросы, которые нужно решать. "Телеграф" собрал главные заявления президента.

Главные заявления Зеленского:

Москва будет поднимать вопрос голосования украинцев в РФ, чтобы подвергнуть сомнению легитимность выборов в Украине.

Украина имеет четкие "красные линии" — это территории и Запорожская АЭС . Юридически признавать оккупацию Украина не будет ни при каких условиях.

Все возможные решения по чувствительным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом через обсуждение, референдум или законодательные изменения.

Встреча с Трампом во Флориде будет публичной с камерами и медиа. Переговоры точно не будут проходить за закрытыми дверями.

Украина пошла на много компромиссов, это зафиксировано в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может приостановить войну.

Если Европа и США поддерживают Украину, Путина можно остановить и достичь справедливого мира. Если же кто-нибудь станет на сторону России, война будет продолжаться и будет представлять угрозу не только Украине, но и всему миру.

Украина хочет юридически обязывающих гарантий безопасности от США. Я знаю, что это зависит и от президента Трампа, и от позиции Конгресса.

Вопросы языка и религии в рамках мирного плана Украина рассматривает через призму законов и правил ЕС.

Добавим, что президент назвал состав украинской делегации на переговорах с Трампом:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

внештатный советник ОП Александр Бевз;

министр экономики Алексей Соболев.

