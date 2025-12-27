"Красные линии" Украины в мирном плане и публичная встреча с Трампом. Главные заявления Зеленского
Киев пошел на много компромиссом в соглашении
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в мирном плане есть четкие "красные линии" — территории и Запорожская АЭС. Украина не будет признавать юридически оккупацию собственных территорий.
Что нужно знать:
- Предстоящая встреча Зеленского и Трампа во Флориде будет публичной
- Гарантии безопасности от США должны быть юридически утвержденными, а не на словах
- Президент уже назвал состав украинской делегации на переговорах с США
Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о мирном плане, заверил, что Украина готова к завершению войны, но есть еще вопросы, которые нужно решать. "Телеграф" собрал главные заявления президента.
Главные заявления Зеленского:
- Москва будет поднимать вопрос голосования украинцев в РФ, чтобы подвергнуть сомнению легитимность выборов в Украине.
- Украина имеет четкие "красные линии" — это территории и Запорожская АЭС. Юридически признавать оккупацию Украина не будет ни при каких условиях.
- Все возможные решения по чувствительным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом через обсуждение, референдум или законодательные изменения.
- Встреча с Трампом во Флориде будет публичной с камерами и медиа. Переговоры точно не будут проходить за закрытыми дверями.
- Украина пошла на много компромиссов, это зафиксировано в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может приостановить войну.
- Если Европа и США поддерживают Украину, Путина можно остановить и достичь справедливого мира. Если же кто-нибудь станет на сторону России, война будет продолжаться и будет представлять угрозу не только Украине, но и всему миру.
- Украина хочет юридически обязывающих гарантий безопасности от США. Я знаю, что это зависит и от президента Трампа, и от позиции Конгресса.
- Вопросы языка и религии в рамках мирного плана Украина рассматривает через призму законов и правил ЕС.
Добавим, что президент назвал состав украинской делегации на переговорах с Трампом:
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
- внештатный советник ОП Александр Бевз;
- министр экономики Алексей Соболев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назвал главные условия для проведения выборов и референдума в Украине.