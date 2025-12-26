Встреча Зеленского и Трампа будет в ближайшее время: что известно о месте (фото)

Про формат встречи не сообщается

Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. По данным журналистов и дипломатических источников, встреча Трампа и президента Украины может пройти во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго.

Что нужно знать:

Переговоры могут состояться в ближайшее время

Вероятным местом встречи журналисты и дипломатические источники называют резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде

Мар-а-Лаго раньше неоднократно использовали как неофициальную дипломатическую площадку

Как сообщил президент, это произойдет в ближайшее время, вероятно, в течение недели. "Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне – с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — отметил президент.

Вероятное место, где встретятся Трамп и Зеленский называют в Kyiv Post. Резиденция Мар-а-Лаго уже неоднократно служила площадкой для переговоров Дональда Трампа с иностранными лидерами. Сообщается, что визит рассматривается в контексте продвижения украинского плана "настоящего мира".

Сообщается, что Киев уже передал Вашингтону подробный пакет предложений, включающий мирный план из 20 пунктов. Он предусматривает гарантии безопасности для Украины, экономические договоренности с США и ЕС, а также гуманитарные шаги — в частности обмен пленными.

Что известно о Мар-а-Лаго

Мар-а-Лаго – это роскошная резиденция и частный клуб в городе Палм-Бич, штат Флорида, принадлежащий Дональду Трампу уже сорок лет. Имение расположено на барьерном острове. Комплекс был построен в 1920-х годах. В 1995-м резиденцию превратили в закрытый клуб для членов с гостевыми номерами, спа-центром и инфраструктурой гостиничного типа, в то же время семья Трампов имеет там частные апартаменты. Во время своего президентства Трамп регулярно использовал Мар-а-Лаго как неофициальную дипломатическую площадку, принимая мировых лидеров и проводя международные встречи.

Премьер-министр Синдзо Абе и президент Дональд Трамп и первые леди стран в Мар-а-Лаго/Фото: Википедия

Это имение, в котором неоднократно устраивали вечеринки и приёмы. В 1992 году Дональда Трампа сняли на видео вместе с Джеффри Эпштейном во время вечеринки именно в Мар-а-Лаго.

Интерьер Мар-а-Лаго/ Фото: maralagoclub.com

Интерьер Мар-а-Лаго/ Фото: maralagoclub.com

После окончания президентского срока в январе 2021 года Трамп перевез в эту резиденцию значительное количество президентских документов. В январе 2022 года Национальное управление архивов изъяло из Мар-а-Лаго 15 коробок материалов, среди которых были обнаружены документы с грифами секретности, из-за чего Минюст ограничил раскрытие деталей их содержания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мнению политологов, мирный план из 20 пунктов не принципиально новый. Часть пунктов несет потенциальные риски и может сработать как "мину замедленного действия", а главной неопределенностью остается позиция Кремля, ведь дальнейшая судьба плана в значительной степени зависит от готовности Владимира Путина к диалогу с США и лично с Дональдом Трампом.