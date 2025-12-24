Мобилизацию и военное положение могут отменить. Зеленский сделал громкое заявление

Об этом может идти речь, если будет подписано мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отмене мобилизации и военного положения. Эти слова прозвучали в контексте проведения выборов при подписании мирного соглашения.

Что нужно знать:

Мобилизация и военное положение утверждены до 3 февраля 2026 года, каждый раз ВР продлевает ее на 90 дней

Если мирное соглашение будет подписано, в этом вопросе будут изменения

Это может быть как отмена мобилизации, так и некоторые изменения в ее проведении

Об этом Зеленский говорил на закрытой встрече с журналистами. По его словам, партнеры требуют скорейшего проведения выборов в случае подписания мирного соглашения. Для этого необходимо не только обеспечить безопасность на всех этапах избирательного процесса, но понимать, что будет с мобилизацией и военным положением.

По словам Зеленского, мобилизация (если соглашение будет подписано и будет выполняться Россией) может быть трансформирована или отменена, а также она может быть частичной. При этом важно не потерять позиции, которые удерживают Силы Обороны.

Например, нам нужно особое положение, пока отходят (войска, — ред.), не отходят, пока завершается… Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может делать частично и частично демобилизовать людей. Но самое главное – не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно, — подчеркнул Зеленский

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине происходит мобилизация граждан "50+". Часто военнообязанные такого возраста не служат на передовой.