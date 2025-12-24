Аналог 5 статьи НАТО. Зеленский объяснил, что именно ждет Россию в случае нападения по мирному соглашению

Работа над предстоящим мирным соглашением продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как именно будут работать гарантии безопасности для Украины, аналогичные 5 статье НАТО. Речь идет о "скоординированном военном ответе" и санкциях.

Что нужно знать:

Гарантии безопасности и санкции активируются при новом нападении РФ

Однако они теряют силу, если Украина совершит "неспровоцированную атаку на российскую территорию"

Эти гарантии не перечеркивают двусторонние договоренности Украины с 30 странами

Об этом Зеленский рассказал на закрытой встрече с журналистами. По словам президента, в пункте 5 мирного плана (всего их 20) указано, что США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.

Он содержит два подпункта. Первый — если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу будут восстановлены все глобальные санкции против России, сказал Зеленский.

Второй подпункт — если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории РФ, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу.

Мы продолжаем разговор об этом подпункте, он от США. Здесь было сказано: США получат компенсацию за гарантии безопасности. Мы просто не понимаем, что это значит, и мы поднимаем этот вопрос. Сейчас это вычеркнуто, Владимир Зеленский

Он добавил, что двусторонние гарантии безопасности не исключаются по этому соглашению. Речь идет о соглашениях, которые Украина ранее заключила с 30 странами.

Это о возможностях наших двусторонних соглашений с 30 странами, мы хотим, чтобы у нас такие возможности оставались. Это страны Коалиции желающих – 30 стран, это и Европа, и Канада, и Япония, которые готовы в том или ином виде быть с нами в обеспечении безопасности, – пояснил Зеленский.

Что предполагает 5 статья НАТО

Статья 5 Североатлантического договора является основой коллективной обороны НАТО. Она говорит, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех, обязывая их оказать помощь, включая применение вооруженных сил, для восстановления безопасности. В то же время, статья 5 не предусматривает автоматического военного вмешательства, а требует индивидуального решения каждой страны.

Как сообщал "Телеграф", президент назвал самый сложный пункт из 20 пунктов мирного плана, четырнадцатый. В нем говорится о территориальном вопросе.