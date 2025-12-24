Не только Донбасс. Где в Украине могут ввести специальные зоны после войны, рассказал Зеленский

Часть украинских земель может быть демилитаризирована

Некоторые территории Украины, согласно мирному плану, могут стать свободными экономическими зонами. Там не будет войск и будет действовать специальное законодательство.

Что нужно знать:

Экономические зоны могут быть расположены на Донбассе и в Запорожской области

Территории будут контролировать международные силы

Для создания такого формата необходим референдум

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на закрытой встрече с журналистами.

Где будут располагаться такие зоны

По его словам, свободными экономическими зонами могут стать отдельные территории Запорожской области, например, город Энергодар.

"Как по мне, первая экономическая зона, маленькая, но нужная, – это об Энергодаре (город-спутник Запорожской атомной электростанции). Это в наших интересах, если честно иметь там маленькую экономическую зону", — рассказал Зеленский

А на Донбассе такими свободными экономическими зонами могут стать города Словянск и Краматорск.

Как будут работать свободные экономические зоны

Первое — это отвод войск, поскольку такая зона предусматривает фактически демилитаризированные территории.

"Мы говорим, что вот свободная экономическая зона, вот Донбасс, вот наша часть там – 25%, вот – Украина, вот временно оккупированная русскими часть. Если мы делаем здесь свободную экономическую зону, и она предусматривает фактически демилитаризованную зону, то есть тяжелые силы устраняются сюда, а это расстояние – 40 километров, например, – она может быть и 5, и 10, и 40 километров, если два эти города Краматорск и Славянск – у нас это шаги войсками соответственно на 5 или 10 или 40 км", — объяснил Зеленский.

Второе — это контроль.

"Часть откуда наши войска отошли, здесь наше управление и наша полиция, потому что это свободная экономическая зона, и там должен быть кто-то, например, кто бережет правопорядок и т.д. Точно не русские так называемые полицейские. А вот там, где они, куда они отошли, находятся их силы. Так как веры "русским" нет, и они уже неоднократно нарушали свои обещания, то контактная линия сегодняшняя превращается в линию фактически свободной экономической зоны, и уже там должны тогда быть международные силы, которые реально на земле гарантируют, что никто не зайдет туда ни под каким видом — ни "зеленые человечки", ни переодетые", — считает Зеленский.

Что будет происходить на этих территориях

"Свободная экономическая зона должна быть демилитаризованной зоной, поскольку речь идет только об отдельных экономических вопросах и специальном законодательстве", — добавил президент.

Нюансы и сложности

Однако, как отмечает Зеленский, согласно украинскому законодательству Украина не может пойти на создание свободных экономических зон на своей территории. Если до этого вопроса дойдет, то тогда на территории Украины необходимо провести референдум.

"Даже потенциально. То есть если об этом идет речь, то речь идет о каком-то особом формате, а значит особом решении, а значит, это референдум – только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое – или это, или война", — объяснил глава государства.

