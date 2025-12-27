Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка и религии в мирном плане решается с учетом правил Европейского союза. Ведь наше государство рассматривает свое будущее только как часть ЕС.

Что нужно знать:

Мирный план в настоящее время состоит из 20 пунктов, некоторые из которых затрагивают вопросы языка и религии

Зеленский не дал точного ответа, как будет регулироваться этот вопрос

Отвечая на вопрос корреспондента "Телеграфа", президент подчеркнул: "О вопросах религии, вопросах языка, смотрите, мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила Европейского Союза. Мы все обсуждаем".

По его словам, Украина видит свое будущее только как страна Европы и часть ЕС. Поэтому все вопросы будут решаться в соответствии с европейскими правилами, чего бы не требовала Россия.

Напомним, что президент уже озвучивал свое мнение по поводу выборов в Украине и референдума. Он считает, что их проведение возможны только в том случае, если будет обеспечена безопасность и создана юридическая база для этого. К тому же, по мнению Зеленского, территориальный вопрос должен решать не президент или парламент, а народ Украины.

