Без красных сердечек: идеи практичных и прикольных подарков мужу на 14 февраля

Идеи подарков для него, которые не будут пылиться

День всех влюбленных — это не только о романтических открытках и банальных наборах "для него". Если вы действительно хотите удивить своего мужа, выберите что-нибудь персонализированное — с юмором и интересными деталями. Найди такие варианты можно даже без больших затрат.

Человек ценят не только прикольные, но и функциональные вещи. Поэтому "Телеграф" собрал для вас не банальные, но полезные идеи подарков.

Что подарить мужчине на 14 февраля

AeroPress или компактная кофейная система

Для кофеманов ручное приспособление для заваривания кофе может означать гораздо больше эмоций, чем очередная футболка. Подобное устройство позволяет варить любимый напиток дома или в путешествии и не перегружает бюджет. Такой презент может стать ежедневным обрядом.

Мужчина наслаждается кофе. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Карманный инструмент

Портативный мультитул или карманный набор – отличная идея для тех, кто ценит полезные вещи. Маленький инструмент может выручить в быту или во время поездок, и при этом не требует больших затрат.

Водонепроницаемая Bluetooth-колонка

Если ваш мужчина любит музыку во время бытовых дел или на улице, компактная колонка или водонепроницаемый динамик – неожиданно полезный и нестандартный подарок. Это не "еще один гаджет", а нечто, что может сделать обыденные моменты более приятными.

Нишевый уход для бороды или кожи

Вместо обычного набора из супермаркета найдите украинский локальный бренд с нестандартными ароматами. Мужчины редко покупают себе что-нибудь интересное сами. Такой подарок будет смотреться стильно и продуманно, без банальности.

Набор для острых экспериментов

Если он любит острую еду – подарите дегустационный набор соусов с разными уровнями остроты или даже "челлендж-формат". Это забавно, нестандартно и точно запомнится. К тому же такой подарок выглядит небанально по сравнению с классическими сладостями.

Набор острых соусов. Фото: РОЗЕТКА

Книга по узкой теме

Не бестселлер с полки супермаркета, а что-то очень конкретное. К примеру, история определенной модели авто, тактика шахмат, урбанистика, военная аналитика или кулинария стейков. Такой выбор показывает, что вы знаете его интересы, но важно не прогадать.

