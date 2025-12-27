"Червоні лінії" України у мирному плані та публічна зустріч з Трампом. Головні заяви Зеленського
Київ пішов на багато компромісів в угоді
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у мирному плані є чіткі "червоні лінії" — території та Запорізька АЕС. Україна не визнаватиме юридично окупацію власних територій.
Що треба знати:
- Майбутня зустріч Зеленського та Трампа у Флориді буде публічною
- Гарантії безпеки від США мають бути юридично затвердженими, а не на словах
- Президент вже назвав склад української делегації на перемовинах з США
Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про мирний план, запевнив, що Україна готова до завершення війни, але є питання, які ще вирішуються. "Телеграф" зібрав головні заяви президента.
Головні заяви Зеленського:
- Москва підніматиме питання голосування українців в РФ, щоб поставити під сумнів легітимність виборів в Україні.
- Україна має чіткі "червоні лінії" — це території і Запорізька АЕС. Юридично визнавати окупацію Україна не буде за жодних умов.
- Усі можливі рішення з чутливих питань ухвалюватимуться лише після консультацій із суспільством — через обговорення, референдум або законодавчі зміни.
- Зустріч із Трампом у Флориді буде публічною — з камерами та медіа. Переговори точно не відбуватимуться за зачиненими дверима.
- Україна пішла на багато компромісів, це зафіксовано в нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, що може зупинити війну.
- Якщо Європа та США підтримують Україну — Путіна можна зупинити і досягти справедливого миру. Якщо ж хтось стане на бік Росії, війна триватиме й становитиме загрозу не лише Україні, а й усьому світу.
- Україна хоче юридично зобов'язуючі гарантії безпеки від США. Я знаю, що це залежать і від президента Трампа, і від позиції Конгресу.
- Питання мови та релігії в межах мирного плану Україна розглядає крізь призму законів і правил ЄС.
Додамо, що президент назвав склад української делегації на перемовинах з Трампом:
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця;
- позаштатний радник ОП Олександр Бевз;
- міністр економіки Олексій Соболєв.
