Рус

"Червоні лінії" України у мирному плані та публічна зустріч з Трампом. Головні заяви Зеленського

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 27 грудня 2025, 14:06
Володимир Зеленський. Фото Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Київ пішов на багато компромісів в угоді

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у мирному плані є чіткі "червоні лінії" — території та Запорізька АЕС. Україна не визнаватиме юридично окупацію власних територій.

Що треба знати:

  • Майбутня зустріч Зеленського та Трампа у Флориді буде публічною
  • Гарантії безпеки від США мають бути юридично затвердженими, а не на словах
  • Президент вже назвав склад української делегації на перемовинах з США

Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про мирний план, запевнив, що Україна готова до завершення війни, але є питання, які ще вирішуються. "Телеграф" зібрав головні заяви президента.

Головні заяви Зеленського:

  • Москва підніматиме питання голосування українців в РФ, щоб поставити під сумнів легітимність виборів в Україні.
  • Україна має чіткі "червоні лінії" — це території і Запорізька АЕС. Юридично визнавати окупацію Україна не буде за жодних умов.
  • Усі можливі рішення з чутливих питань ухвалюватимуться лише після консультацій із суспільством — через обговорення, референдум або законодавчі зміни.
  • Зустріч із Трампом у Флориді буде публічною — з камерами та медіа. Переговори точно не відбуватимуться за зачиненими дверима.
  • Україна пішла на багато компромісів, це зафіксовано в нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, що може зупинити війну.
  • Якщо Європа та США підтримують Україну — Путіна можна зупинити і досягти справедливого миру. Якщо ж хтось стане на бік Росії, війна триватиме й становитиме загрозу не лише Україні, а й усьому світу.
  • Україна хоче юридично зобов'язуючі гарантії безпеки від США. Я знаю, що це залежать і від президента Трампа, і від позиції Конгресу.
  • Питання мови та релігії в межах мирного плану Україна розглядає крізь призму законів і правил ЄС.

Додамо, що президент назвав склад української делегації на перемовинах з Трампом:

  • секретар РНБО Рустем Умєров;
  • начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
  • перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця;
  • позаштатний радник ОП Олександр Бевз;
  • міністр економіки Олексій Соболєв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський назвав головні умови для проведення виборів та референдуму в Україні.

Теги:
#Володимир Зеленський #Мирний план #Війна з РФ