"Червоні лінії" України у мирному плані та публічна зустріч з Трампом. Головні заяви Зеленського

Київ пішов на багато компромісів в угоді

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у мирному плані є чіткі "червоні лінії" — території та Запорізька АЕС. Україна не визнаватиме юридично окупацію власних територій.

Що треба знати:

Майбутня зустріч Зеленського та Трампа у Флориді буде публічною

Гарантії безпеки від США мають бути юридично затвердженими, а не на словах

Президент вже назвав склад української делегації на перемовинах з США

Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про мирний план, запевнив, що Україна готова до завершення війни, але є питання, які ще вирішуються. "Телеграф" зібрав головні заяви президента.

Головні заяви Зеленського:

Москва підніматиме питання голосування українців в РФ, щоб поставити під сумнів легітимність виборів в Україні.

Україна має чіткі "червоні лінії" — це території і Запорізька АЕС. Юридично визнавати окупацію Україна не буде за жодних умов.

. Юридично визнавати окупацію Україна не буде за жодних умов. Усі можливі рішення з чутливих питань ухвалюватимуться лише після консультацій із суспільством — через обговорення, референдум або законодавчі зміни.

Зустріч із Трампом у Флориді буде публічною — з камерами та медіа. Переговори точно не відбуватимуться за зачиненими дверима.

— з камерами та медіа. Переговори точно не відбуватимуться за зачиненими дверима. Україна пішла на багато компромісів, це зафіксовано в нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, що може зупинити війну.

Якщо Європа та США підтримують Україну — Путіна можна зупинити і досягти справедливого миру. Якщо ж хтось стане на бік Росії, війна триватиме й становитиме загрозу не лише Україні, а й усьому світу.

Україна хоче юридично зобов'язуючі гарантії безпеки від США. Я знаю, що це залежать і від президента Трампа, і від позиції Конгресу.

Питання мови та релігії в межах мирного плану Україна розглядає крізь призму законів і правил ЄС.

Додамо, що президент назвав склад української делегації на перемовинах з Трампом:

секретар РНБО Рустем Умєров;

начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця;

позаштатний радник ОП Олександр Бевз;

міністр економіки Олексій Соболєв.

