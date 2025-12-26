"Мирный план", выборы, Донбасс и встреча с Трампом: главное из свежих заявлений Зеленского

Ключевые решения могут быть приняты уже в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный "мирный план" Украины готов уже на 90%, а соглашение о гарантиях безопасности с США фактически находится "на столе". По его словам, впереди — ключевые переговоры, в том числе возможная встреча с Дональдом Трампом, где будут обсуждаться безопасность, территориальные вопросы и многое другое.

Что нужно знать:

Всего в работе есть пять документов, часть из них касается восстановления страны и безопасности

К переговорам планируют привлечь Европу, в том числе в онлайн-формате

Официальной реакции России по "плану" пока нет — коммуникация ведётся через США

Об этом Зеленский сказал 26 декабря, отвечая на вопросы журналистов. Он раскрыл важные детали по самым интересующим многих темам.

"Мирный план" почти готов

По словам Зеленского, 20-пунктный план готов уже 90%.

Прежде всего, хочу сказать, что наши команды очень неплохо поработали. Я благодарен им. И подготовили первые драфты нескольких документов. Есть некоторые вопросы, которые мы можем обсудить только на уровне лидеров. Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Я благодарен обеим сторонам за то, что действительно документ был очень хорош. Сейчас наработки сильные. Далее – что касается prosperity – это восстановление нашего государства. И, если честно, тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача – делать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто. И никто не говорит, что полностью это сразу будет, но тем не менее мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат. сказал он.

Соглашение с США уже на столе

Всего, как отметил президент, есть пять документов, которые в настоящее время находятся в работе. Однако соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США почти готово.

Прежде всего, мы работаем ежедневно над несколькими документами. Их сейчас 5. Мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. У нас есть несколько соглашений о гарантиях безопасности между нами и США. Есть рамочные вещи между нами, США и европейскими коллегами. На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово. И вопрос – подписывать или не подписывать, на мой взгляд, – это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча. И потому я считаю, что этот документ уже на столе. говорит Зеленский.

Встреча с Трампом

В воскресенье, 28 декабря, по словам Зеленского, он может встретиться с американским президентом Дональдом Трампом во Флориде:

Мы будем обсуждать, создавать именно эти документы, гарантии безопасности. А там несколько документов в этом блоке. И желательно найти возможность обсудить их все. Дальше - экономическое соглашение, там пока базовые наработки. Хотя будет несколько сделок и здесь нужно обсудить направление. Дальше - визит США запланирован для подписания.

Дональд Трамп. Фото: facebook.com/DonaldTrump

Европейские партнеры на встрече с Трампом

Журналисты поинтересовались у президента, могут ли к его встрече с Трампом присоединиться европейские партнеры.

Пока мы говорим с вами, уважаемые журналисты, мне пишут и звонят европейские лидеры. Так же, как до этого у меня было на Ставке. Я не мог остановить Ставку при всем уважении к партнерам. Я буду на постоянной связи с ними. Мы хотели бы, чтобы европейцы были. Я не уверен, что именно сейчас, за сутки, мы можем все собраться оффлайн, но я думаю, как минимум, мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры. Мы с ними в постоянном контакте, кстати. Но, безусловно, когда мы говорим об этом всем пути – и там много документов, многое зависит от позиции также Европы, безусловно, какой-то формат в ближайшее время мы должны найти, где будет присутствовать не только Украина и Америка, а где будет представлена ​​Европа. заявил глава государства.

Территориальный вопрос и армия

Глава государства добавил, что эта встреча нужна будет для того, чтобы доработать документ максимально.

И будет обсужден территориальный вопрос. Все вопросы, по которым у нас есть вопросы, есть разногласия, наша сторона их поднимет пояснил он.

Что касается чувствительных вопросов, Зеленский добавил, что будут обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию и другие вопросы. Сюда же относится и довольно чувствительный вопрос насчет армии, поскольку россияне выразили возмущение — их не устраивает численность армии в 800 тысяч человек.

То, что сейчас закреплено в наших договоренностях или во время наших договоренностей с американской стороной – я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это гарантии безопасности. И американская сторона нас слышит отметил глава государства.

Ответа России нет

Официальной реакции по "мирному плану" со стороны России нет.

Мы общаемся исключительно с американцами. И я думаю, что я это подчеркивал, вы об этом знаете. А американцы в свою очередь общаются с россиянами. Я думаю, мы будем знать в ближайшие дни их официальную реакцию. объяснил Зеленский.

При этом президент добавил, что план состоит из 20 пунктов, и там четыре стороны: Украина, США, Россия и Европа. Безусловно, 20 пунктов без России без европейцев подписывать нельзя.

Да, четырехстороннее соглашение. Но есть у нас двусторонние договоренности. И опять-таки, это второй вопрос, подписываем ли мы их с президентом или нет – нам нужно их еще раз обсудить. И, как я сказал, ежедневно есть изменения во все эти документы нашими группами переговорщиков. Я думаю, в некоторых вещах можно ставить уже точку. подчеркнул он.

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В ответ на вопрос, есть ли хоть один шанс, что на этот план действий согласится Россия, Зеленский ответил:

Я сейчас не думаю об этом. Почему? Потому что Россия постоянно ищет причину, чтобы не соглашаться. Ответ очень прост. Если Украина показывает свою позицию, то она конструктивна. А Россия, например, не соглашается, значит, давления недостаточно. И это тоже я хочу обсудить с Президентом Соединенных Штатов

Послевоенные выборы: будут ли они и будет ли референдум

Одним из вопросов, который подняли журналисты, стала тема послевоенных выборов в Украине. Зеленский отметил, что для выборов должны быть законодательные возможности их проведения.

Я об этом говорил много раз: что считаю, что для этого должны быть законодательные возможности проведения и, самое главное, безопасность проведения выборов. Если мы говорим о референдуме – то же самое, нужна безопасность. Законодательные инициативы есть, их можно изменять – по войне, по срокам и т.д. Это второй вопрос. Хотя он важный, но первое – безопасность. У партнеров достаточно сил, чтобы заставить Россию или чтобы договориться с "русскими" предоставить надлежащую безопасность, безопасную инфраструктуру для проведения выборов Президента Украины или проведения референдума. пояснил он.

Что касается референдума: в 20-пунктном плане рассматривается такой вопрос его проведения.

Если будут сенситивные вопросы, на которые ответ не может единолично дать тот или иной человек, даже президент Украины… Есть некоторые вопросы, на мой личный взгляд, на которые может дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и у парламента, безусловно. Но, мне кажется, это справедливо, что судьбу Украины решает народ Украины. Это верно. подытожил президент.

Атаки "шахедов"

Российские "шахеды" начали активно атаковать железнодорожные узлы, в том числе западную часть нашего государства, Коростень, Ковель в частности. В связи с этим журналисты поинтересовали у Зеленского, как можно их "оградить".

У нас сегодня была Ставка, посвященная полностью дронам и линиям, и защите, и нашим ответам. Так же мы в принципе говорили и о Ковеле. Есть проблема – то, что они видят наши рубежи, рубежи перехватчиков, которыми мы хорошо работаем, и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Белоруссии, белорусской земле. И технически благодаря Беларуси тоже. Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи на следующую Ставку, будут ответы. ответил он.

Какие страны готовы прислать свой контингент в Украину

С партнерами по данному вопросу есть договоренности.

Что касается контингента защиты в небе, на море, на земле – я об этом говорил: есть у нас договоренности с партнерами. Такие небольшие детали остались. В принципе сам договор о Коалиции желающих уже есть, но подписание его и размещение любого личного состава и других стран, те или иные средства защиты, все это будет только после ceasefire (прекращение огня, — Ред.). Коалиция желающих работать будет только в момент ceasefire. Это значит просто ceasefire или окончание войны. И там уже есть все детали – какие страны и к чему они готовы. Как я вам говорил, 30 стран у нас в Коалиции желающих поясняет президент.

