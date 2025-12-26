Укр

"Это правильно": Зеленский ответил, будут ли выборы и референдум в Украине

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 26 декабря 2025, 16:39
Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В России заговорили о прекращении огня, но при определенных условиях

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на два важных вопроса, касающихся мирного плана. Речь идет, в частности, о выборах в Украине и референдуме.

Что нужно знать:

  • Для проведения президентских выборов необходима законодательная база и безопасность
  • Вопрос поднимающегося в мирном соглашении референдума решает не только Зеленский

Отвечая на вопросы корреспондентов относительно выборов в Украине, президент подчеркнул, что есть два ключевых момента — безопасность и законность.

"Активизация вопроса выборов, она шла от американской стороны. Были такие сигналы. Для этого нужно создать законодательные возможности проведения и самое главное безопасность. Если мы говорим о референдуме, то же, нужна безопасность. Законодательные инициативы есть, их можно менять, по поводу войны, по поводу сроков и т.д. Это второй вопрос, хотя он важный. Но первое — безопасность", — сказал Зеленский.

Президент считает, что у партнеров Украины достаточно сил, чтобы повлиять на РФ и обеспечить должную безопасность для выборов. Сейчас в плане из 20 пунктов есть и вопрос референдума, его называют достаточно чувствительным.

"Ответ на это (проведение референдума — ред.) не может единолично дать тот или иной человек, даже президент Украины. Есть некоторые вопросы, на мой взгляд, на которые может дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и у парламента, безусловно", — отметил Зеленский.

Россия готова к прекращению огня для проведения референдума

По данным Axios, в России готовы пойти на прекращение огня по линии фронта, но для того, чтобы провести референдум.

Однако в Кремле не согласны на предложенные Киевом 60 дней тишины. Источник издания говорит, что россияне требуют более коротких сроков.

Хотя даже соглашение Москвы на временное прекращение огня до подписания мирного соглашения в США считается большим прогрессом.

Россия требует Украину отдать Донбасс. Карта
Россия требует Украину отдать Донбасс. Как это выглядит на карте

Напомним, что на фоне требований России отдать ей всю Донецкую область Зеленский предложил всеукраинский референдум и вывод российской армии из этой зоны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Теги:
#Выборы #Референдум #Владимир Зеленский #Мирный план