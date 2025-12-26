"Это правильно": Зеленский ответил, будут ли выборы и референдум в Украине

В России заговорили о прекращении огня, но при определенных условиях

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на два важных вопроса, касающихся мирного плана. Речь идет, в частности, о выборах в Украине и референдуме.

Что нужно знать:

Для проведения президентских выборов необходима законодательная база и безопасность

Вопрос поднимающегося в мирном соглашении референдума решает не только Зеленский

Отвечая на вопросы корреспондентов относительно выборов в Украине, президент подчеркнул, что есть два ключевых момента — безопасность и законность.

"Активизация вопроса выборов, она шла от американской стороны. Были такие сигналы. Для этого нужно создать законодательные возможности проведения и самое главное безопасность. Если мы говорим о референдуме, то же, нужна безопасность. Законодательные инициативы есть, их можно менять, по поводу войны, по поводу сроков и т.д. Это второй вопрос, хотя он важный. Но первое — безопасность", — сказал Зеленский.

Президент считает, что у партнеров Украины достаточно сил, чтобы повлиять на РФ и обеспечить должную безопасность для выборов. Сейчас в плане из 20 пунктов есть и вопрос референдума, его называют достаточно чувствительным.

"Ответ на это (проведение референдума — ред.) не может единолично дать тот или иной человек, даже президент Украины. Есть некоторые вопросы, на мой взгляд, на которые может дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и у парламента, безусловно", — отметил Зеленский.

Россия готова к прекращению огня для проведения референдума

По данным Axios, в России готовы пойти на прекращение огня по линии фронта, но для того, чтобы провести референдум.

Однако в Кремле не согласны на предложенные Киевом 60 дней тишины. Источник издания говорит, что россияне требуют более коротких сроков.

Хотя даже соглашение Москвы на временное прекращение огня до подписания мирного соглашения в США считается большим прогрессом.

Россия требует Украину отдать Донбасс. Как это выглядит на карте

Напомним, что на фоне требований России отдать ей всю Донецкую область Зеленский предложил всеукраинский референдум и вывод российской армии из этой зоны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.