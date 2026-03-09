Перерасчет пенсий с 1 марта: полный список категорий, кому выплаты не поднимут

Есть три категории пожилых людей

С 1 марта в Украине состоялась плановая индексация пенсий, однако повышение получили не все пенсионеры. Часть граждан продолжит получать выплаты в прежнем размере.

О категориях людей сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в комментарии РБК-Украина.

В частности, речь идет о людях, которым пенсионные выплаты уже ранее повысили до гарантированного государством минимального уровня для социально уязвимых групп населения.

Пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Кроме того, индексация не коснется граждан, получающих максимальную пенсию. Сейчас ее размер законодательно ограничен и составляет 25 950 гривен. Поскольку этот предел установлен законом, увеличение выплат сверх него во время мартовской индексации не проводится.

Без изменений также останутся пенсионные выплаты для отдельных категорий бывших должностных лиц. Речь идет о прокурорах и судьях в отставке, для которых действуют специальные правила начисления пенсий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров в Украине получил максимальную надбавку в 2592 гривен во время индексации.