Родился в Украине, но выбрал Россию? Куда пропал звезда "Файна Юкрайна" Андрей Молочный

Андрей Молочный перестал появляться на публике

Комик Андрей Молочный вместе с Сергеем Притулой был звездой юмористического скетч-шоу "Файна Юкрайна", а также участником "Comedy Club UA". Однако юморист неоднократно попадал в скандалы из-за негативных высказываний по поводу Украины и государственного языка.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Андрей Молочный и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности.

Андрей Молочный — чем запомнился комик

Юморист Андрей Молочный родился 2 мая 1978 года в Коростене Житомирской области. После школы он поступил в Национальный аграрный университет в Киеве, где во время учебы активно увлекся КВН. Именно это увлечение во многом определило его дальнейшую карьеру. Молочный выступал в разных командах, постепенно заявляя о себе в юмористической среде.

Весной 2006 года вместе с Антоном Лирником он создал "Дуэт имени Чехова", который быстро стал популярным и вскоре оказался среди резидентов "Comedy Club". С 2006 по 2015 год дуэт регулярно выступал в проекте "Comedy Club Москва", благодаря чему получил широкую известность среди зрителей.

В том же году на телеканале "Интер" вышла украинская версия шоу "Comedy Club UA", где Молочный не только выступал как участник, но и работал главным редактором.

Однако настоящую популярность на украинском телевидении ему принесло скетч-шоу "Файна Юкрайна", где он снимался вместе с Сергеем Притулой. При этом Молочный уже тогда нередко попадал в скандалы из-за противоречивых высказываний об Украине и государственном языке.

Где сейчас Андрей Молочный и что говорит о войне

Андрей Молочный оскорбительно отзывался об украинцах за рубежом, называя их "непутевыми", а государственный язык — "неразвитым" и якобы непригодным для дубляжа или научных проектов.

После начала Революции Достоинства юморист переехал в Россию. Со временем его публикации в соцсетях стали повторять риторику российской пропаганды. Так, в 2019 году Молочный написал, что по Киеву якобы "ходят толпы фашистов".

Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Андрей Молочный

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, у комика так и не прозвучало публичного осуждения агрессии. При этом он вступался за деятельность Московского патриархата в Украине.

В интервью Роману Кравцу в программе "Смотри" шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, что в последний раз общался с экс-коллегой Молочным в 2022 году и пытался поговорить с ним о его позиции.

Было время и вдохновение и я его набрал. Спросить о его позиции. Не кажется ли ему, что пришло время осудить российскую агрессию, как то свое отношение к тому, что нас убивают, выразить Сергей Притула

Он также отметил, что Молочный был талантливым актером, однако оказался не самым лучшим гражданином Украины, поскольку придерживался старой советской установки о том, что украинцы и россияне якобы "один народ".

Сам Молочный в последние годы не появляется в публичном пространстве и закрыл свои страницы в социальных сетях.

В 2024 году украинский шоумен Дядя Жора рассказывал, что о Молочном почти ничего не слышно и его не видно. По его словам, ходят разговоры, что комик мог остаться жить в Москве и выбрал российскую сторону.

При этом бывший партнер Молочного по "Дуэту имени Чехова" Антон Лирник в 2025 году в интервью Алине Доротюк заявил, что не общается с ним, но опроверг, что Молочный не в России:

Я не знаю, но я уверен: он никогда не жил в России и не хотел этого. Я знаю, что в начале полномасштабного вторжения он жил в Киеве. Я не могу этого доказать, но у меня полная уверенность, что он до сих пор живет в Киеве, никуда он не уехал, просто оборвал все связи со всеми, кого знал Антон Лирник

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне звезда "Папиных дочек" Карпович. Актриса родилась в Бердянске, но карьеру строила в Москве.