"Я просто разрыдалась". Мальчик со Львова растрогал украинцев на концерте "Антител" (видео)

Татьяна Кармазина
Новость обновлена 12 марта 2026, 15:27
Юный львовянин "зажег" на сцене с Тарасом Тополей

Фронтмен украинской рок-группы "Антитела" Тарас Тополя выложил трогательное видео с концерта во Львове. На сцене музыканты выступили с юным гитаристом.

Во время концерта в рамках масштабного всеукраинского тура "Вдома" к группе обратился мальчик из зала. Он попросил разрешения исполнить вместе с музыкантами песню "Вдома" на гитаре. Но когда получил слово, настолько разволновался, что не сдержал слез прямо на сцене.

Мечтаю сыграть с вами "Вдома" на гитаре, очень очень… И разрыдался… Это произошло в середине концерта, между песнями. А уже через час Влад раздавал рок прямо со сцены и эпически завершил концерт. Мечтаешь? Действуй! Так работает. Львов, спасибо!

Тарас Тополя фронтмен группы "Антитела"

В финале выступления Тополя пригласил мальчика на сцену. Когда Влад вышел с гитарой, в зале воцарилась тишина — настолько уверенно и мастерски он заиграл. Впоследствии стало известно, что юный гитарист со Львова преимущественно учится музыке самостоятельно, лишь иногда берет уроки в учителя. А песню "Вдома" он выучил специально, чтобы поддержать своих новых друзей — детей-переселенцев из Херсона и Донбасса.

В сети украинцы были умилены поступком певца, а особенно — драйвовым выступлением Владислава. Поклонники группы желают мальчику успеха, называют его талантливым и крутым.

  • Я просто разрыдалась с пятой секунды видео
  • Влад, ты крут!!! Мы были поражены!!! Пусть твои мечты сбываются всегда!!!❤️❤️❤️
  • Клас ❤️ когда-то он вырастет, станет крутым музыкантом и вспомнит этот момент особенно 😍
  • Невероятно, Тарас, что Вы дали возможность воплотить мечту 😍 Вы талант и молодец это о Вас!!!!

Что известно о всеукраинском туре "Вдома"

Отметим, что во Львове концерт был с аншлагом и за неделю до события билетов уже не было. Однако у желающих есть шанс попасть на большое шоу в Киеве — во Дворце спорта 20, 21 и 22 марта.

АНТИТЕЛА готовят шоу европейского уровня: многоформатную многоуровневую конструкцию в форме ключа, сценографию с задействованием десятков LED-плоскостей и экранов для достижения 360° визуального эффекта. Будет создано пространство вокруг артистов, которое будет постоянно трансформироваться во время выступления, а также задействуют большое количество спецэффектов.

Для реализации постановки в Киев везут световое оборудование из Европы, используемое в шоу мировых звезд. Отдельный упор команда делает на аналоговом звуке.

Напомним, что летом 2025 года рядом с домом Тараса Тополи был прилет и его квартира пострадала. В декабре он рассказал о стоимости восстановления недвижимости.

