До 100 000 гривен на руки: владельцам паев и фермерам готовят новые выплаты
Алгоритм получения очень простой
В Украине стартовала программа финансовой поддержки для аграриев и владельцев земельных участков, ведущих хозяйство. В рамках инициативы, финансируемой международными партнерами, сельхозпроизводители могут получить безвозвратную денежную помощь. Максимальная сумма выплат на одно хозяйство составляет около 100 тысяч гривен.
Программа реализуется с Министерством экономики Украины и при поддержке PepsiCo и PepsiCo Foundation, что гарантирует стабильность и долгосрочность инициативы. "Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Час дий", расскажет детали.
Кто имеет право на средства
Программа рассчитана на физических лиц (владельцев паев) и малых фермеров, официально зарегистрированных и обрабатывающих угодья. Главная цель – поддержать производственный потенциал в сельской местности в сложных условиях.
Деньги предоставляются по двум основным направлениям:
- Выплаты на единицу площади: владельцы земель (от 1 до 120 гектаров) могут получить по 4000 гривен за каждый гектар обрабатываемых угодий.
- Животноводство: отдельная поддержка предусмотрена для тех, кто содержит крупный рогатый скот (от 3 до 100 коров) или коз и овец (от 5 до 500 голов). Сумма выплат составляет 7000 гривен на одну корову и 2000 гривен на одну козу или овцу.
Как оформить помощь
Процесс подачи заявки максимально цифровизирован. Претендентам не нужно стоять в очередях в государственные учреждения — регистрация происходит через Государственный аграрный реестр (ГАР).
Алгоритм действий следующий:
- Войдите в личный кабинет на платформе ДАР (используя электронную подпись или BankID).
- Проверьте актуальность данных о ваших земельных участках или поголовье скота в соответствующих реестрах.
- Найдите в разделе "Доступные программы" соответствующий пункт поддержки малых сельхозпроизводителей.
- Заполните заявку и подпишите ее ключом.
