До 100 000 гривен на руки: владельцам паев и фермерам готовят новые выплаты

В Украине стартовала программа финансовой поддержки для аграриев и владельцев земельных участков, ведущих хозяйство. В рамках инициативы, финансируемой международными партнерами, сельхозпроизводители могут получить безвозвратную денежную помощь. Максимальная сумма выплат на одно хозяйство составляет около 100 тысяч гривен.

Программа реализуется с Министерством экономики Украины и при поддержке PepsiCo и PepsiCo Foundation, что гарантирует стабильность и долгосрочность инициативы. "Телеграф", ссылаясь на данные сайта "Час дий", расскажет детали.

Кто имеет право на средства

Программа рассчитана на физических лиц (владельцев паев) и малых фермеров, официально зарегистрированных и обрабатывающих угодья. Главная цель – поддержать производственный потенциал в сельской местности в сложных условиях.

Деньги предоставляются по двум основным направлениям:

Выплаты на единицу площади: владельцы земель (от 1 до 120 гектаров) могут получить по 4000 гривен за каждый гектар обрабатываемых угодий.

Животноводство: отдельная поддержка предусмотрена для тех, кто содержит крупный рогатый скот (от 3 до 100 коров) или коз и овец (от 5 до 500 голов). Сумма выплат составляет 7000 гривен на одну корову и 2000 гривен на одну козу или овцу.

Как оформить помощь

Процесс подачи заявки максимально цифровизирован. Претендентам не нужно стоять в очередях в государственные учреждения — регистрация происходит через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Алгоритм действий следующий:

Войдите в личный кабинет на платформе ДАР (используя электронную подпись или BankID).

Проверьте актуальность данных о ваших земельных участках или поголовье скота в соответствующих реестрах.

Найдите в разделе "Доступные программы" соответствующий пункт поддержки малых сельхозпроизводителей.

Заполните заявку и подпишите ее ключом.

