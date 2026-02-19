В "Сильпо" можно ощутимо сэкономить на этих 8 продуктах: какие скидки действуют

Скидки достигают 47%

В сети украинских супермаркетов "Сильпо" проводят акции на ряд популярных товаров. Некоторые продукты можно приобрести по выгодной цене со скидкой почти до 50%.

Что нужно знать:

Акция в рамках программы "Цінотижики" — скидки достигают до 47%

По сниженным ценам можно купить мясо, рыбу, сладости и другие продукты

Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 8 товарах, которые прямо сейчас продают по скидке. В список вошли рыба, мясо, сладости и другие продукты. Акция будет действовать в рамках программы "Цінотижики" до 25 февраля.

Конфеты 100г Millennium Choco Crunch с арахисом, миндалём и фундуком – 44,99 грн вместо 82,99 грн (Скидка 46%)

Капуста морская 100г "Ніжин" с морковью и сельдереем – 16,90 грн вместо 25,90 грн (Скидка 35%)

Свиной биток 100г фермерский без кости охлаждённый – 23,90 грн вместо 29,90 грн (Скидка 20%)

Сардельки 100г "Алан" Женева с сыром – 31,90 грн вместо 49,40 грн (Скидка 35%)

Карп 100г охлаждённый – 18,90 грн вместо 23,40 грн (Скидка 19%)

Шоколад 90г Toblerone молочный с нугой и мёдом – 79,99 грн вместо 141,00 грн (Скидка 43%)

Печенье 150г Biscotti Феерия – 49,99 грн вместо 88,90 грн (Скидка 44%)

Сёмга 180г Veladis филе кусок на коже – 159,00 грн вместо 299,00 грн (Скидка 47%)

Скидки в "Сильпо" до 25 февраля 2026. Скриншот: silpo.ua

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.

Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.

Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Сильпо" действуют скидки до 60% на популярные товары для дома. Сэкономить можно до 900 гривен.