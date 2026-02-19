В "Сильпо" можно ощутимо сэкономить на этих 8 продуктах: какие скидки действуют
-
-
Скидки достигают 47%
В сети украинских супермаркетов "Сильпо" проводят акции на ряд популярных товаров. Некоторые продукты можно приобрести по выгодной цене со скидкой почти до 50%.
Что нужно знать:
- Акция в рамках программы "Цінотижики" — скидки достигают до 47%
- По сниженным ценам можно купить мясо, рыбу, сладости и другие продукты
- Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам
В этом материале "Телеграф" рассказывает о 8 товарах, которые прямо сейчас продают по скидке. В список вошли рыба, мясо, сладости и другие продукты. Акция будет действовать в рамках программы "Цінотижики" до 25 февраля.
- Конфеты 100г Millennium Choco Crunch с арахисом, миндалём и фундуком – 44,99 грн вместо 82,99 грн (Скидка 46%)
- Капуста морская 100г "Ніжин" с морковью и сельдереем – 16,90 грн вместо 25,90 грн (Скидка 35%)
- Свиной биток 100г фермерский без кости охлаждённый – 23,90 грн вместо 29,90 грн (Скидка 20%)
- Сардельки 100г "Алан" Женева с сыром – 31,90 грн вместо 49,40 грн (Скидка 35%)
- Карп 100г охлаждённый – 18,90 грн вместо 23,40 грн (Скидка 19%)
- Шоколад 90г Toblerone молочный с нугой и мёдом – 79,99 грн вместо 141,00 грн (Скидка 43%)
- Печенье 150г Biscotti Феерия – 49,99 грн вместо 88,90 грн (Скидка 44%)
- Сёмга 180г Veladis филе кусок на коже – 159,00 грн вместо 299,00 грн (Скидка 47%)
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Сильпо" действуют скидки до 60% на популярные товары для дома. Сэкономить можно до 900 гривен.