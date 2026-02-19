Укр

В "Сильпо" можно ощутимо сэкономить на этих 8 продуктах: какие скидки действуют

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Сильпо"
"Сильпо". Фото Коллаж "Телеграфа"

Скидки достигают 47%

В сети украинских супермаркетов "Сильпо" проводят акции на ряд популярных товаров. Некоторые продукты можно приобрести по выгодной цене со скидкой почти до 50%.

Что нужно знать:

  • Акция в рамках программы "Цінотижики" — скидки достигают до 47%
  • По сниженным ценам можно купить мясо, рыбу, сладости и другие продукты
  • Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 8 товарах, которые прямо сейчас продают по скидке. В список вошли рыба, мясо, сладости и другие продукты. Акция будет действовать в рамках программы "Цінотижики" до 25 февраля.

  • Конфеты 100г Millennium Choco Crunch с арахисом, миндалём и фундуком – 44,99 грн вместо 82,99 грн (Скидка 46%)
  • Капуста морская 100г "Ніжин" с морковью и сельдереем – 16,90 грн вместо 25,90 грн (Скидка 35%)
  • Свиной биток 100г фермерский без кости охлаждённый – 23,90 грн вместо 29,90 грн (Скидка 20%)
  • Сардельки 100г "Алан" Женева с сыром – 31,90 грн вместо 49,40 грн (Скидка 35%)
  • Карп 100г охлаждённый – 18,90 грн вместо 23,40 грн (Скидка 19%)
  • Шоколад 90г Toblerone молочный с нугой и мёдом – 79,99 грн вместо 141,00 грн (Скидка 43%)
  • Печенье 150г Biscotti Феерия – 49,99 грн вместо 88,90 грн (Скидка 44%)
  • Сёмга 180г Veladis филе кусок на коже – 159,00 грн вместо 299,00 грн (Скидка 47%)
Скидки в "Сильпо" до 25 февраля 2026
Скидки в "Сильпо" до 25 февраля 2026. Скриншот: silpo.ua

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

  • Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
  • Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
  • Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Сильпо" действуют скидки до 60% на популярные товары для дома. Сэкономить можно до 900 гривен.

Теги:
#Цены #Продукты #Акция #Супермаркет #Товары #Сильпо