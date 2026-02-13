Известные бренды продуктов и товаров со скидками более 50%: какие 12 товаров купить в "Сильпо"

Полуфабрикаты, молочная продукция, напитки, шоколад и бытовая химия попали под приятные скидки

В сети супермаркетов "Сильпо" появились новые акционные предложения, в рамках которых покупатели могут приобрести популярные товары со значительными скидками.

Часть товаров подешевела почти наполовину, что позволяет существенно сэкономить при ежедневных покупках. В перечень акционных позиций вошли как продукты, так и товары для дома.

Продукты питания:

Нагетсы "Ходоровский мясокомбинат" замороженые — 79,90 грн вместо 149,0 грн -46%);

Молоко сгущенное "Первомайский МКК" — 59,90 грн вместо 99,0 грн (-39%);

Вареники "Три медведя" с картофелем и сливками — 84,90 грн вместо 154,0 грн (-45%);

Шоколад Milka с начинкой целого ореха и карамелью – 159,00 грн вместо 299,0 грн (-47%);

Масло сливочное "Молокия" 82% — 74,99 грн вместо 129,0 грн (-42%);

Чай фруктово-травяной Pickwick Super Blends – 69,90 грн вместо 124,0 грн (-44%).

Товары для дома:

Гель для стирки Ariel Color – 354,00 грн вместо 589,0 грн (-40%);

Гель для стирки Wash&Free универсальный – 194,00 грн вместо 364,0 грн (-47%);

Мыло жидкое Galax антибактериальное – 29,99 грн вместо 54,99 грн (-45%);

Туалетная бумага Nua трехслойная — 379,00 грн вместо 799,0 грн (-53%);

Салфетки влажные Smile Baby – 39,99 грн вместо 82,99 грн (-52);

Гель для стирки Persil Active — 299,00 грн вместо 689,0 грн (-57%).

Цены на продукты и товары в "Сильпо". Фото: Телеграф

