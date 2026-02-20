Бегите на скидки в "Сильпо": 10 дешевых товаров, которые следует купить немедленно

Цены приятно удивят

Магазин "Сильпо" обновил список акционных предложений. В этот раз под "ценопад" попали продукты ежедневного потребления и дорогостоящая бытовая химия.

"Телеграф" проанализировал товары. Мы выбрали 10 позиций, которые следует добавить в корзину уже сейчас.

От деликатесов к базе

В продуктовом отделе самые большие скидки наблюдаются на мясную гастрономию и замороженные овощи.

Колбаса Salsus "Висбаден" (300 г) цена упала с 244 грн до 149 грн (скидка -39%). Семга Veladis (филе на коже, 150 г) – деликатесная рыба стоит 159 грн вместо 299 грн (-47%). Сыр Bonfetto "Подольский" (100 г) — теперь доступен за 25,9 грн, что на 54% дешевле обычной цены. Молоко "Ферма" ультрапастеризованное (2,5%, 900 г) – популярный продукт стоит всего 34,99 грн (-49%). Смесь овощей "Премия" по-итальянски (400 г) — замороженную смесь можно приобрести за полцены — 34,99 грн (-50%). Чай Lovare "1001 ночь" (32 шт по 2 г) — стоимость снижена до 62,99 грн (-42%). Печенье Biscotti "Кокоша" (0,295 кг) – сладкое к чаю обойдется в 49,99 грн вместо 90,49 грн (-45%).

Гигиена и уход за домом

Наибольшую сумму в чеке помогут сэкономить товары для стирки и мытья посуды, цены на которые снижены почти вдвое.

Средство для стирки Perwoll для темных вещей (3 л) – настоящий хит экономии: цена снизилась с 799 до 349 грн (скидка -56%). Гель Somat Excellence Duo для посудомоечных машин (540 мл) – стоит 199 грн вместо 399 грн (-50%). Влажная туалетная бумага Zewa Pure Moist (80 шт) предлагается за 119 грн со скидкой -40%.

Скидки "Сильпо"

Покупатель может сохранить в кошельке более 1000 гривен по сравнению с обычными ценниками. Акционные предложения действуют ограниченное время, поэтому стоит поторопиться с визитом в супермаркет.

