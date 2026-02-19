Почти тысяча гривен экономии на 1 товаре: в "Сильпо" продают известное средство для стирки за копейки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Товары попадают на скидки по разным причинам
Сеть супермаркетов "Сильпо" часто проводит различные акции, во время которых продукты продаются со скидками. Иногда акционные предложения позволяют экономить сотни гривен только на 1 товаре.
"Телеграф" рассказывает о товаре в "Сильпо", который сейчас продается дешевле почти на 1000 гривен. Речь идет о средстве для стирки Persil Expert Sensitive 2,7 л. Без скидки данный гель продается по цене 1399 гривен, однако сейчас цена на него временно упала на 64% и составляет всего 499 гривен — экономия 900 гривен.
Цены в других магазинах:
- Например, в Eva, несмотря на скидку, данный гель прямо сейчас обойдется вам в 684 гривны.
- В Эпицентре — 699 гривен.
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.